o que você vê nessa arte?

Ao mostrar para as pessoas uma figura, assim como a utilizada nesta ilusão de ótica, e solicitar que as pessoas interpretem o que veem primeiro, muitos dados podem ser adquiridos sobre a personalidade da mesma. Confira!

Ilusão de ótica – criança andando de bicicleta ou um caminho de árvores?

A imagem é de um pintor canadense chamado Rob Gonsalves, ele é bem famoso por elaborar ilusões de óticas bem realistas.

Basicamente, ele cria artes de realismo mágico, em outras palavras, é uma categoria de arte com detalhes de fantasia e surrealismo. As obras do mesmo são bem confundidas com fotografias ou coisas do tipo, por conta da sua realidade.

Além disso, seus trabalhos eram apresentados diversas vezes em museus espalhados por todo mundo e esse artista se tornou um dos mais conhecidos artistas contemporâneos. Vamos ao teste!

O que você enxerga primeiro?

Crianças andando de bicicleta sob folhas ao solo

As pessoas que notam primeiramente as crianças andando de bicicleta em folhas caídas, geralmente são bem pragmáticas, realistas e práticas, que buscam melhores resultados de suas atitudes.



Ademais, possuem um forte direcionamento de dever e responsabilidade, valorizando a ordem e a estruturação de suas vidas.

Outro ponto é que são sistemáticos e organizados nas formas de lidar com as tarefas, como também são bem esforçados para alcançar seus objetivos.

Se tratando das emoções ou sentimentalismo, não conseguem ser influenciados facilmente, mas preferem manter o foco nos fatos.

Crianças andando de bicicleta em cima das árvores

Agora, para aqueles que olham as crianças andando de bicicleta em cima das árvores, costumam sonhar bastante. Como também, são bem criativos, imaginativos e em muitos casos idealistas.

Eles gostam de sonhar quando estão acordados e ao mesmo tempo exploram novos conceitos ou ideias.

Outra questão é que eles tendem a se apegar bastante na beleza e na rete e podem ser conquistados por atividades que permitam expressar sua criatividade.

Além de que essas pessoas costumam ter uma visão bem otimista da vida, crendo que tudo é possível, basta se esforçar.

Referência: abmeyerwood