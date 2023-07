O Real Madrid venceu o Milan no último minuto, com dois gols de Fede Valverde e um golaço de Vinicius

Vvitória dos comandados de Carlo Ancelotti contra AC Milão (3-2), que souberam aproveitar erros defensivos na primeira parte… mas acabaram por sucumbir ao soco branco.

No futebol, como na vida, não existem receitas mágicas para resolver nenhum problema. Tudo leva tempo para dar certo e encontrar soluções, e Carlos Ancelotti não tem utilidade para livros de auto-ajuda. No primeiro teste depois de confessar que queria experimentar uma nova ideia de jogo, o resultado final, independentemente do placar, deixa um claro reflexo: o 4-4-2 precisa encaixar as peças do quebra-cabeça… mas é sempre bom começar a turnê com uma vitória (3-2).

A formação em campo refletia uma clara formação de diamante com Kroos como pivô, Valverde e camavinga como meio-campistas e Bellingham na posição recuperada do ’10’. Na frente, Brahim, que parece ansioso para impressionar, e Joselu. Um sistema de jogo que começava com a posse de bola, mas não conseguia decifrar o quadro defensivo de um AC Milão que estava confortável em seu abrigo. Os comandados de Pioli entraram, tentaram sair no contra-ataque… e aproveitaram uma sucessão de erros defensivos para fazer o 0-1 quando Madri estavam no seu melhor.

Um canto aos 25 minutos bateu à porta da necessidade de um plano de bola parada. Nacho perdeu seu marcador, A lua ficou segurando o travessão e Tomori aproveitou a indecisão para mandar a bola para o fundo das redes de cabeça na pequena área. Pouco tempo depois, Nacho roubaria uma bola para tentar sair no contra-ataque e o AC Milan aproveitaria o presente para armar uma jogada que terminou em um autêntico gol de Lucas Romero que silenciou os mais de 70.000 que compareceram ao Rose Bowl Stadium.

O antigo Maiorca jogador pegou a bola na entrada da área, juntou a perna e seu chute bateu Lunin, que não pôde fazer nada contra a genialidade do ’18’ de ir para o vestiário com dois gols em dois chutes a gol. No segundo tempo, o goleiro ucraniano afogaria as mágoas com uma defesa espetacular após cabeçada de Giroud. O remate foi genial… mas o voo sem motor e a mão pesada impediram o 2-3 ao minuto 76.

A nova vida de Camavinga… e o primeiro dia de Jude.

Algumas coisas nunca mudam, não importa quantas temporadas passem. Camavinga, que é fisicamente superior aos demais, quebra linhas com uma facilidade avassaladora. Carlos Ancelotti tentou-o na posição de pivô nos primeiros treinos na UCLA, mas acabou entrando em campo em uma posição em que se sente mais confortável. Ele pode liberar sua ‘loucura’ sem causar derrota na área mais comprometida do campo, Toni Kroos’ quintal. O alemão, que andava rodeado de um meio-campo muito físico, conseguiu jogar assim até aos 40 anos.

Sobre Jude Bellingham’s primeiro dia com a camisa alvinegra, o torcedor alvinegro conseguiu perceber que o ‘5’ é um jogador diferente. O médio inglês tem muita mobilidade no ataque, associa-se na perfeição e a sua inteligência dentro e fora da bola vai permitir-lhe continuar a crescer enquanto tenta aclimatar-se a uma posição que lhe quer dar o bastão. Jude Bellingham aceitou de Ancelotti desafio e respondeu com um jogo marcante na estreia. Uma posição na qual será obrigado a percorrer muito mais terreno, função que poderá desempenhar sem problemas graças à sua força, altura e pernas. Aos 22 minutos, Jude esteve perto de marcar o seu primeiro golo graças a uma jogada brilhante em termos de mobilidade demonstrada nas áreas mais complexas. A rapidez de Simic, que segurou bem o corte do inglês, evitou o gol.

Sportiello e a dança de Vini

O segundo tempo começou com oito mudanças para Real Madrid. Vini e Rodrygo experimentaram sua nova zona de impacto… enquanto Bellingham, Valverde e Lunin tiveram a chance de aproveitar mais minutos. Tudo transcorria sem muita sinfonia até que apareceu um convidado de luxo para o time branco. Sportiello entrou em pânico e acabou colocando a primeira pedra da virada branca. Valverde tentou a sorte em um chute de longe e o goleiro italiano acabou engolindo um chute centralizado e rasteiro. Não acabou aí, como 1:23 segundos depois? Valverde colocaria o empate no placar após um erro na saída de bola.

Após o empate, o Real Madrid tomou posse da bola para neutralizar qualquer perigo do lado italiano até receber o ‘sinal de morcego’. O placar do Rose Bowl Stadium lembrou aos espectadores que se a partida terminasse empatada… iria para a disputa de pênaltis. Uma mensagem que ativou o plano de retorno masculino de Carlo Ancelotti. A bola foi roubada, Modric passou para Vinícius e Vinicius não errou no um a um contra o Sportiello para assinar a primeira vitória do Real Madrid em sua turnê norte-americana. A ideia do jogo precisa de tempo… mesmo que o brasileiro ainda esteja determinado a dançar até o topo do pódio do futebol.