O rebatedor do White Sox se machucou durante o Home Run Derby – quanto tempo ele perderá?

Vtelespectadores sintonizando na noite de terça-feira Jogo All-Star da MLB poderia ter ficado surpreso ao ver um liga americana escalação sem Chicago White Sox lançador no beisebol Luís Roberto Jr. O primeiro All-Star competiu na noite de segunda-feira Home Run Derbyentão presumiu-se que ele conseguiria pelo menos uma ou duas rebatidas na terça-feira às Parque T-Mobile.

Mas Roberto foi descartado horas antes do primeiro arremesso com uma possível lesão – o que pode ter sérias implicações no A; corrida do playoff quando a temporada da MLB recomeçar.

O que aconteceu com Roberto?

O meia branca anunciado em Twitter que Roberto – que já marcou 26 home runs em 89 jogos este ano – sentiu “aperto” na panturrilha direita durante o Home Run Derby. O centrocampista já passou por uma ressonância magnética e, oficialmente, aguarda nova avaliação do Chicagoequipe médica de.

Robert acertou muitos dos home runs mais longos da Derbyincluindo sete home runs que percorreram mais de 130 metros durante sua primeira rodada contra o Baltimore Orioles‘ fenômeno de acerto de interruptores Adley Rutschman. Ele acertou 28 home runs para Rutschman27 durante a rodada.

Robert atingiu uma bomba de 484 pés na rodada semifinal contra Randy Arozarenamas o Tampa Bay Rays estrela finalmente avançou para as finais contra Vladimir Guerreiro Jr.

As poucas chances de playoff do Chicago

O meia branca temporada continua na sexta-feira contra o MLB-melhor Atlanta Braves. RobertoA provável ausência de seria um grande golpe para uma equipe que não pode se dar ao luxo de levar muito mais.

Chicago passou por uma decepcionante temporada de 2023. O White Sox está em quarto lugar na divisão AL Central com um recorde de 38-54. Um aumento significativo na segunda metade é necessário para o South Siders para fazer uma corrida na pós-temporada – e sem um jogador de ponta como Robert, o White Sox poderia ser mais fácil de bater como o Guardiões de Cleveland, Minnesota Twinse Tigres de Detroit batalha pelo título da divisão.