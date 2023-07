O rei dos gigantes: quem é o melhor pivô da história da NBA?

Tele não descansa. Ainda há uma ressaca do Denver Nuggets vence e a Summer League dá os primeiros passos. Há holofotes no primeiro passo do grande homem – em todos os sentidos da palavra – que está chegando: Victor Wembanyama.

Ele quer roubar o trono do outro grande homem que o detém: Nikola Jokic. O sérvio já tem um ringue que constrói e abre um debate. É um legítimo candidato a, no futuro, ser o melhor centroavante de todos os tempos. Estilo e domínio.

jokic vem de quebrar as regras tradicionais. Ele era um armador de mais de 1,80 metro e 100 quilos. Ganhar jogos gerando pontos com uma visão de jogo prodigiosa e um QI de quadra típico de talentos históricos. Somado a isso, ele era extremamente eficiente. Seus 30,2 pontos, 14 rebotes e 7,2 assistências em média na final contra o Miami Heat são assustadores.

O centro tradicional

O tradicional big man foi identificado com regras que o Coringa quebrou. Mais intimidante sob as placas do que qualquer outra coisa. A primeira lenda foi Bill Russel com 11 anéis de campeonato com o celtas de Boston. Definido pela sua rapidez e descoberta da rolha.

“Ele era um estudante do jogo e sua identidade como jogador dependia de seu domínio”, diz sua autobiografia publicada pelo New York Times. Russell também era outras coisas. Uma voz contra a injustiça e o racismo, uma voz pela mudança na NBA. Mais que um atleta.

Isso continuou com Wilt Chamberlain, que muitos consideram o mais dominante de todos os tempos. Ele tem a maior obra do basquete, seu jogo de 100 pontos contra o New York Knicks em 1962. E outro, com um duplo triplo-duplo de 53+32+14+14+24 bloqueios e 11 roubos de bola. A NBA mudou as regras, no ataque, por causa de sua envergadura, coordenação e versatilidade.

Embora ele tenha algumas áreas cinzentas. Uma delas é o fato de ele ter apenas dois anéis de campeonato. Outra, a seriedade com que encarava o jogo. “Se eu tivesse me dedicado apenas ao basquete, teria feito 142 pontos”, confessou no 100º jogo.

Então há Kareem Abdul-Jabbar, provavelmente o melhor. Com 38.387 pontos, foi o maior pontuador até LeBron James bater seu recorde no início de 2023. Também o jogador que estreou no basquete aos nove anos. Sua vida estará para sempre ligada ao Los Angeles Lakersonde marcou 22,1 pontos, 9,4 rebotes, 3,3 assistências e 2,8 bloqueios por jogo.

Shaq, o indomável

Kareem não teve um centro à altura até quase meio século depois. Grandes jogadores como Moses MalonePatrick EwingKarl Malone ou as Torres Gêmeas das Esporas, Tim Duncan (força de avanço) e David Robinson. Mas nada até Shaquille O’Nealascensão à fama.

Uma fera de 1,80m e 60kg, dominando de 1992 a 2007. Quatro anéis, três MVPs, MVP da temporada… Shaq usou seu corpo, ultrapassou os rivais e, junto com Kobe Bryant, alcançou a perfeição competitiva.

“Eu faço as pessoas felizes, isso é o que importa para mim”, foi o seu lema de vida. E ele dominou como ninguém… Ou talvez Jokic, sem brutalidade mas com sutileza, tenha levado seu bastão. O tempo vai dizer.