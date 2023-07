O retorno de Chet Holmgren na NBA Summer League: Ele era o ‘unicórnio’ até a chegada de Wembanyama

EUChegou a hora da NBA Summer League, com dezenas de jogadores buscando uma vaga nas listas das 30 franquias da NBA, enquanto outros estão apenas procurando seu primeiro gostinho da competição depois de serem convocados ou apenas tentando entrar em forma antes do início da pré-temporada .

As primeiras disputas da Summer League da NBA a acontecer foram o California Classic em Sacramento e a Salt Lake City Summer League, que será seguida no dia 7 de julho pela mais importante, a Las Vegas Summer League, da qual participarão todas as franquias da NBA. .

A catastrófica sessão de chutes de Wembanyama em sua ‘estreia’ com os Spurs

Chet Holmgren volta a jogar quase um ano depois

O trovão da cidade de oklahoma bater o Utah Jazz 95-85 com um forte desempenho de Jaylin Williams (21 pontos) e três homens (20 pontos e 7 rebotes), mas merece destaque o retorno à quadra de Chet Holmgren.

O TrovãoA escolha número dois do Draft de 2022, que voltava de uma lesão grave sofrida há quase um ano, somou 15 pontos, nove rebotes, duas assistências e quatro bloqueios em 29 minutos.

Ele era o ‘novo unicórnio’ da NBA, com 2,16 m de altura, 2,31 m de envergadura e apenas 88 quilos.

No entanto, ele agora foi ofuscado devido à lesão e ao incentivo de São Antônio‘ seleção de Victor Wembanyama como a escolha número um no Draft de 2023.

O esporaspor sua vez, ainda estão sem O animalmas venceu o Charlotte Hornets 98-77 com Julian Champagne (30+8) e Dominick Barlow (24+11) como titulares.

Brandon Millerque ficou em segundo lugar no Draft de 2023, estreou com o Charlotte Hornets com 18 pontos (5 de 11 de campo), cinco rebotes, três assistências, uma roubada de bola e um bloqueio em 34 minutos.

Kenneth Lofton continua a quebrar a porta para os Grizzlies

O Memphis Grizzlies bater o Philadelphia 76ers 94-92, com estrela emergente da mídia Kenneth Lofton Jr. liderando o campeonato com 21 pontos, 14 rebotes, quatro assistências e duas roubadas de bola em 30 minutos.

Terquavion Smith foi o melhor do Sixers com 18 pontos e quatro de 10 em três ponteiros.

Jaime Jaquez e Nikola Jovic dão esperança ao Heat

O calor de Miami bater o Lakers 107-90 com um desempenho estelar do novato jaime jaquez. O atacante mexicano, que foi a 18ª escolha geral do Draft de 2023, somou 22 pontos e foi bem apoiado por Nikola Jovic (21+8+3).

Jalen Hood-Schifino (15+5+4) e Max Christie (17+6+4) foram os melhores para o Los Angeles Lakers.

Keegan Murray brilha pelo Kings contra o Warriors

O Sacramento Kings bater o Golden State Warriors 100-95, com Keegan Murray em forma estelar, produzindo 29 pontos em 8 de 17 arremessos de campo.

Lester Quinones foi o melhor jogador do Warriors com 26 pontos e cinco de três pontos.