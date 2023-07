O segredo de beleza não convencional de Salma Hayek para evitar o Botox e ainda parecer jovem

EUuma entrevista franca e reveladora sobre oVamos Falar Fora das Câmeraspodcast, estrela de Hollywood Salma Hayek, conhecida por sua aparência deslumbrante e proeza de atuação, se abriu sobre seu regime de beleza e envelhecimento gracioso. Hospedado pelo efervescente Kelly Ripao podcast mergulhou no intrigante mundo da beleza, onde Hayek deixou todos maravilhados com ela não convencional abordagem para se manter jovem.

O A última dança de Magic Mike estrela, que a celebrou 56º aniversário não muito tempo atrás, foi feita a pergunta inevitável: ela já usou botox para manter sua aparência impecável? Com graça e confiança, Salma respondeu rapidamente, “Sem botox!” Parece que a atriz indicada ao Oscar encontrou um caminho alternativo para a beleza que desafia a idade.

Em vez de depender de injeções e procedimentos, Hayek segue uma forma única de meditação, que ela discutiu apaixonadamente durante o podcast. Ela descreveu isso como uma prática de “sentindo a energia” que se move e dança dentro dela, proporcionando-lhe diferentes sensações e experiências. Esse incomum forma de meditação tornou-se parte integrante de sua rotina de saúde e bem-estar.

Ao expressar seu amor por esta prática, Salma enfatizou sua eficácia em mantê-la com aparência jovem. Ela alegou que se envolver nessa meditação por longos períodos deixou as pessoas maravilhadas, dizendo que ela parecia estar 20 anos de idade! Claramente, o método de Hayek desafia a percepção tradicional de anti-envelhecimento técnicas.

O compromisso inflexível com a beleza de Salma Hayek

No entanto, Hayek também reconheceu as consequências de negligenciá-la prática de meditação única. Quando ela para de fazer isso regularmente, ela percebe mudanças em sua aparência à medida que os temidos sinais de envelhecimento começam a aparecer.

Enquanto Hayek acredita fervorosamente nas propriedades mágicas de sua meditação, seu marido, François-Henri Pinaultmantém-se cético quanto à sua efeitos antienvelhecimento. Independentemente de suas dúvidas, Salma permanece como um testemunho vivo de seu regime de beleza não convencional.

Quando se trata de abraçar seu corpo, Salma Hayek não é estranho à confiança. Em um movimento ousado Instagrama atriz se despiu para nada além de toalhas enquanto posando em uma sauna. Ela usou a plataforma para promover o poder de cura das saunas durante a #WorldWellbeingWeek, provando que o autocuidado é a chave para olhar e sentindo ótimo.

Por outro lado, Kelly Ripa, a carismática apresentadora do podcast, foi sincera sobre suas próprias experiências com botox. Enquanto Hayek evita as injeções, Ripa vê seus benefícios, principalmente no controle do envelhecimento do pescoço e no controle da transpiração, admitindo até mesmo ter injeções de Botox nas axilas.