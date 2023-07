O segredo de Brad Pitt para a juventude eterna aos 59 anos, apesar de seu estilo de vida hedonista confesso

EUn uma das poucas entrevistas Brad Pitt deu recentemente, ele revelou a GQ que ele tem lutado contra o vício do álcool e teve outros tipos de vícios ao longo dos anos. Ao longo dos anos, Brad Pitt fuma tabaco e maconha sem se importar com o mundo. Ele fumou tabaco quando ainda era jovem por muitos anos e há uma pequena indicação de que ele pode ou não continuar consumindo maconha. Com o álcool, Brad Pitt já confessou que tem sido a maior luta dos últimos anos. Mas simplesmente olhando para ele durante o wimbledon final, você pode ver um homem que está prestes a completar 60 anos e ainda parece ter 30 e poucos anos. Como diabos ele ainda parece tão jovem?

O segredo de Brad Pitt para a juventude eterna

São pessoas como ele, Tom Cruise, Paul Rudd, entre outros que parecem ter o segredo da juventude eterna. Mas, de todos os nomes que descartamos, Brad Pitt está na vanguarda dessa conquista impressionante do homem que é relativamente velho, mas não parece ter passado dos 35 anos. Então, qual é o segredo deles? Além do exercício constante e interminável, todos esses homens têm um pool genético que se tornou sua bênção de vida, apesar de terem hábitos questionáveis. A genética é a principal razão pela qual Brad Pitt está parecendo mais jovem do que antes, essa é a principal razão e pode ser um pouco anticlimática para alguns. Se você acha que pode chegar aos 60 e ainda parecer ter 35 como Brad Pitt, temos más notícias para você. A menos que você tenha genética semelhante, isso não acontecerá.

Há pessoas que simplesmente têm sorte assim, embora Brad Pitt sempre tenha feito o possível para se manter em forma e com uma ótima aparência para todos os papéis no cinema que já interpretou. Simplesmente não há um filme em que você o veja com aquela coragem que a maioria dos homens fica depois de completar 40 anos. Ele sempre fez ginástica quase diariamente por décadas, o que o mantém capaz de continuar com a aparência que tem. . Mas principalmente, sua genética é o grande segredo mantido em segredo. Brad Pitt simplesmente nasceu com a sorte de ter genes tão bons e presentear o mundo com seu eu radiante. Se ele continuar a se exercitar nessa idade, podemos esperar que Brad Pitt viva por muitos mais anos e ainda com uma ótima aparência. Espere, isso significa ‘Benjamin Button‘ é um documentário sobre de Brad Pitt vida?