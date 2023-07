O segredo de Shohei revelado? Como o sono ajudou a excelência de Ohtani

Sàs vezes, você só precisa dormir. Mas se você é o melhor jogador de beisebol, você precisa bastante de dormir.

Durante a noite de terça-feira Jogo All-Star da MLB em Seattle, Shohei Ohtani admitiu que a maior chave para seu sucesso foi um regime especial de sono – que costuma ocupar metade de um dia de 24 horas.

Os detalhes da rotina de Ohtani

Durante seu tempo em Beisebol Profissional Nipônico, Ohtani fechou um acordo de patrocínio com a gigante nacional de colchões Nishikawa — um relacionamento que tem sido mantido e nutrido desde que a estrela de mão dupla se juntou ao Anjos de Los Angeles em 2018.

Ohtani considera o sono como sua “recuperação” – e o termo é adequado, dada a carga de trabalho que ele carrega para o anjos em uma base regular. Ohtani considera o sono uma parte essencial de seu treinamento, especialmente durante os cansativos 162 jogosMLB temporada.

E graças à sua parceria com a Nishikawa, Ohtani tem acesso a uma ampla gama de produtos inovadores que estimulam ainda mais o sono profundo. Um desses produtos é um colchão portátil que ele usou pela primeira vez durante o Clássico Mundial de Beisebol.

O surgimento da ciência do sono

Ohtani é um excelente exemplo de como o sono regular e prolongado pode ser benéfico em relação ao desempenho atlético máximo.

Diversos NFL as equipes começaram a abraçar seriamente a ciência do sono em meados da década de 2010. O campo emergente também foi creditado por ajudar Liga Premiada lado Cidade de Leicester superou as probabilidades de 5.000 para 1 para ganhar o título em 2016 – e agora foi revelado que o sono consistente e prolongado é fundamental para as incríveis conquistas de Ohtani como rebatedor e arremessador.

Como de costume, Ohtani será um dos melhores jogadores a se observar agora que o jogo das estrelas está terminado. O jogador de 29 anos pode estar jogando seus últimos meses com o anjoscom Os anjos definido para perder a pós-temporada novamente, já que o contrato do fenômeno de duas vias expira neste outono.