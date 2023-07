O surpreendente salário de Orlando Bloom em ‘O Senhor dos Anéis’: não tenho nada!

Tele ‘Senhor dos Anéis’ franquia é uma das sagas mais conhecidas e bem sucedidas da história do cinema.

Os filmes baseados em J. R. R. TolkienOs romances de The Rock arrecadaram enormes quantias de dinheiro nas bilheterias na primeira década do século 21.

Mas, só porque um filme arrecada esses números astronômicos, não significa que todo o elenco receba o mesmo corte.

Um grande exemplo disso é Orlando Bloomque ganhou fama por seu papel como o elfo Legolas na trilogia.

Não foi fácil para o ator ser escalado para esse papel. Ele teve que fazer testes várias vezes, e alguns dos testes foram para outros personagens, como Faramir.

No fim, Peter Jackson deu-lhe o papel de Legolaspelo qual é eternamente grato.

O baixo salário de Orlando Bloom em ‘O Senhor dos Anéis’

Dito isso, seu salário não era compatível com tudo o que os três filmes do ‘Senhor dos Anéis’ geraram. Florescer disse isso em uma entrevista de 2019 no Howard Stern Show.

“Não recebi nada. 175 mil”, disse ele, antes de acrescentar seu apreço, apesar da baixa taxa.

“Escute, foi o maior presente da minha vida. Eu faria de novo por metade do dinheiro.

“Eu fiz o teste muitas vezes. Originalmente para o papel de Faramir. Então recebi uma ligação dos Hubbards em Londres, grandes agentes de elenco.

“Roz Hubbard disse ‘Acho que você pode fazer qualquer coisa’ e eu respondi ‘Sim!’

“Foi um voto de confiança, foi muito inspirador.”

“Eles me trouxeram de volta para Legolas. Eu estava na fita para um papel, e gravei novamente para Legolas.”