O Tampa Bay Buccaneers ainda está tentando convencer Tom Brady a jogar na próxima temporada

Tsua tentativa de atrair Tom Brady saiu da aposentadoria pelo Tampa Bay Buccaneers deve ser uma das melhores representações do que significa bater em um cavalo morto. segurança dos bucs Antoine Winfield Jr. acabou de fazer uma aparição em um podcast onde ele mostra suas verdadeiras cores. Na verdade, pode haver um sentimento coletivo entre os jogadores dos Buccaneers de que eles podem convencer Brady a se aposentar mais uma vez na próxima temporada. Atualmente, o Tampa Bay Buccaneers estão tendo uma batalha próxima pela posição QB 1 entre ninguém menos que Baker Mayfield e Kyle Trask. Eles já estão lutando desde o início da pré-temporada, mas isso não impediu Winfield Jr, de dizer: “Tenho certeza de que ainda estamos entrando em contato com ele, tentando ver se ele está tentando voltar ao equipe. Ei, isso pode acontecer. Tudo é possível.”

Tom Brady está abraçando o novo capítulo em sua vidaLAPRESSE

A segurança disse isso em Podcast de Richard Sherman quarta-feira passada, uma admissão que expõe o que alguns dos jogadores do Bucs sentem no fundo. Dizer que tudo é possível com este tópico pode ser um sintoma de que eles sentem falta de seu ex-QB porque não há indicação de que Brady retornará. Pensar que isso poderia acontecer também é resultado de de Tom Brady último ano em que se aposentou uma vez e decidiu cancelar a aposentadoria poucos dias após seu primeiro anúncio. Mas os rumores inundaram os DMs e metions de Tom Brady por meses, ele sempre fez o possível para esmagá-los.

Tom Brady infelizmente não vai voltar da aposentadoria

Não importa quantas vezes as pessoas tentem fazê-lo voltar a se vestir, Tom Brady fez sua escolha e não voltará a jogar. Atualmente, ele está se divertindo muito aproveitando o tempo com seus filhos e amigos. Além disso, ele está participando de festas e eventos públicos a torto e a direito. Muitos rumores diferentes sobre Tom Brady continuam surgindo diariamente, infelizmente, esta é outra alegação falsa que serve apenas para deixar as pessoas animadas e rapidamente desapontadas quando percebem que não é verdade. Nós não estamos dizendo o Tampa Bay Buccaneers não tentei trazer Tom Brady de volta, tudo o que dizemos é que é ele quem fica repetindo que isso não está acontecendo.