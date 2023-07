O trailer gerado por IA de ‘Barbenheimer’ se torna viral ao juntar ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’

EUm uma reviravolta inesperada de brilho criativo, os mundos de Oppenheimer e Barbie colidiram, graças ao engenhoso uso da inteligência artificial.

Encontrar “barbenheimer“, um crossover cinematográfico único trazido à vida pelos esforços colaborativos de um Redditor nomeado Nuvem de alimentos1 e a meio da jornada rede neural. Esta criação extraordinária tece o enredo e os personagens de Oppenheimer com estilo e charme Barbieresultando em um conceito muito interessante.

Mídias sociais impressionam com o trailer de “Barbenheimer” gerado por IACurious_Refúgio

Este mashup final combina a história de Robert Oppenheimerretratado pelo talentoso Cillian Murphy no Christopher Nolan filme, mas agora retratado por uma versão gerada por IA de margot robbie como Barbieque embarca na pesquisa nuclear enquanto veste um elegante chapéu rosa, abraçando a estética da icônica boneca.

Juntando-se à Barbie no “barbenheimer” universo são outros personagens amados, cada um adaptado exclusivamente à mistura caprichosa de gêneros. Matt DamonO personagem de se vê vestindo um uniforme militar rosa, misturando força com elegância, enquanto o oficial do governo, interpretado pelo arrojado Roberto Downey Jr., irradia senso de moda impecável. Ele também apresenta uma versão bizarra de Ryan Gosling como Ken, que se parece com outro ator de primeira linha.

Barbenheimer’ e o impacto da Inteligência Artificial no cinema

À medida que aumenta a expectativa para o lançamento de Barbie e Oppenheimerespecialistas da indústria prevêem um sucesso de bilheteria sem precedentes para ambos os filmes.

A emergência de “Barbenheimer” serve como uma prova da criatividade ilimitada e do potencial da inteligência artificial. Ele mostra como a IA pode não apenas enriquecer nossas vidas por meio de soluções inovadoras, mas também revolucionar a indústria do entretenimento ao promover fusões inimagináveis ​​de ideias e conceitos. Ou pelo menos fazer um meme realmente bom.

À medida que a data de lançamento se aproxima, os fãs aguardam ansiosamente a chance de testemunhar esse cativante crossover na tela grande. Prepare-se para se encantar com o mundo encantador de “Barbenheimer”, onde os mundos de Oppenheimer e Barbie se entrelaçam em uma extraordinária façanha cinematográfica.