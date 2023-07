O valor de Skims de Kim Kardashian vai além de seu nome, Daymond John prevê IPO

Reproduzir conteúdo de vídeo





Daymond John diz Kim KardashianO nome e a celebridade de não é a razão pela qual sua popular linha de roupas Skims está sendo avaliada em US $ 4 bilhões … ele diz que a qualidade do produto é a chave.

O magnata dos negócios de “Shark Tank” se juntou a nós na sexta-feira no “TMZ Live” e mergulhou nos números por trás do nova avaliação Skims — quase US$ 1 bilhão a mais do que a avaliação do ano passado!

Daymond diz que o nome de Kim ligado à linha de roupas certamente ajuda, mas com base no que ele está vendo e ouvindo, o valor está mais no preço acessível e na qualidade entregue aos consumidores … que podem nem se importar com os Kardashians.

Em outras palavras, as pessoas não estão comprando US$ 750 milhões em Skims anualmente só porque Kim é o rosto da marca, embora suas proezas publicitárias e fama ainda tragam muito para a mesa.

Daymond tem respostas para as pessoas que se perguntam por que a empresa de Kim está disparando… ele quebra a matemática e vê um número MUITO maior do que $ 4 bilhões no horizonte.