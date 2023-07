Oba Hortifruti tem 181 vagas de emprego pelo país

A renomada empresa Oba Hortifruti, uma das maiores redes varejistas de alimentos saudáveis do Brasil, está abrindo novas oportunidades de emprego em várias regiões do país. Com uma visão voltada para a excelência em produtos frescos e de alta qualidade, a empresa tem conquistado cada vez mais clientes e agora busca expandir sua equipe para continuar oferecendo um atendimento excepcional. Além disso, a companhia é conhecida por proporcionar excelentes benefícios aos seus colaboradores, tornando-se uma opção atraente para profissionais em busca de uma carreira sólida e recompensadora.

Oba Hortifruti abre vagas de emprego pelo país

Os funcionários da companhia desfrutam de uma série de benefícios que tornam o ambiente de trabalho ainda mais atrativo. A empresa valoriza o desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores, oferecendo oportunidades de crescimento interno e programas de capacitação. Além disso, a Oba Hortifruti investe em um ambiente de trabalho saudável e harmonioso, buscando sempre promover a qualidade de vida de seus funcionários.

Dentre os benefícios oferecidos pela empresa, destacam-se:

Plano de saúde e odontológico;







Vale-refeição;







Vale-transporte;







Descontos em produtos da rede;







Programas de incentivo ao desenvolvimento profissional.

Através do site de recrutamento, a Oba Hortifruti está disponibilizando diversas vagas de emprego em diferentes áreas e localidades. Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Gerente de Loja – São Paulo/SP;







Assistente de Vendas – Rio de Janeiro/RJ;







Repositor de Hortifrúti – Belo Horizonte/MG;







Caixa – Brasília/DF;







Auxiliar de Logística – Porto Alegre/RS;







Atendente de Padaria – Recife/PE;







Analista de Recursos Humanos – Campinas/SP;







Estoquista – Fortaleza/CE







Coordenador de Marketing – Curitiba/PR;







Padeiro – Salvador/BA;







Encarregado de Limpeza – Goiânia/GO;







Confeiteiro – Manaus/AM;







Operador de Caixa – Vitória/ES;







Fiscal de Prevenção de Perdas – Florianópolis/SC.

Veja também: EuroChem abre 264 vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo da Oba Hortifruti, os candidatos devem realizar a inscrição através do site 123empregos. Neste portal, é possível visualizar todas as vagas disponíveis, seus respectivos perfis profissionais desejados e os requisitos específicos para cada função.

Após escolher a vaga de interesse, o candidato deve cadastrar seu currículo no site e preencher as informações solicitadas. É importante que o currículo esteja atualizado e destacar experiências relevantes que possam contribuir para o cargo pretendido na Oba Hortifruti.

Os candidatos que atenderem aos requisitos estabelecidos pela empresa serão convocados para as etapas subsequentes do processo seletivo, que podem incluir entrevistas individuais e avaliações técnicas.



Você também pode gostar:

Sobre a empresa

A Oba Hortifruti iniciou suas atividades em 1979 e, ao longo das décadas, consolidou-se como uma das maiores redes varejistas de hortifrúti e alimentos saudáveis do Brasil. A empresa tem como missão levar aos clientes uma experiência única de compras, oferecendo produtos frescos e de alta qualidade.

Com mais de 50 lojas espalhadas por diferentes estados do país, a companhia investe na capacitação de seus colaboradores e em tecnologias de ponta para garantir um atendimento diferenciado e eficiente.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.