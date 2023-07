Oba Hortifruti tem 186 vagas de emprego em todo o país

A renomada empresa Oba Hortifruti, referência no segmento de hortifrúti e alimentos saudáveis, acaba de anunciar uma série de oportunidades de emprego em diversas regiões do Brasil. Com um compromisso sólido com a qualidade de seus produtos e serviços, a empresa busca profissionais talentosos que desejem fazer parte de sua equipe e contribuir para o crescimento contínuo do negócio.

Oba Hortifruti abre vagas de emprego pelo país

A Oba Hortifruti tem como princípio valorizar e cuidar de seus colaboradores, reconhecendo que são eles o pilar fundamental para o sucesso da empresa. Além de proporcionar um ambiente de trabalho agradável e estimulante, a empresa oferece uma série de benefícios que incluem:

Plano de saúde e odontológico abrangente para o colaborador e seus dependentes;







Vale-refeição ou alimentação para garantir a comodidade e bem-estar no dia a dia;







Programas de capacitação e desenvolvimento profissional;







Participação nos resultados da empresa, reconhecendo o esforço e dedicação dos funcionários;







Horários flexíveis para possibilitar um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Através do site oficial da Oba Hortifruti, os interessados podem encontrar diversas vagas disponíveis em diferentes áreas de atuação. Confira abaixo algumas das oportunidades:

Assistente de Logística – São Paulo/SP;







Gerente de Vendas – Rio de Janeiro/RJ;







Auxiliar de Cozinha – Belo Horizonte/MG;







Analista de Marketing Digital – Brasília/DF;







Operador de Caixa – Porto Alegre/RS;







Supervisor de Qualidade – Curitiba/PR;







Repositor de Hortifrúti – Fortaleza/CE;







Analista de Recursos Humanos – Salvador/BA;







Coordenador de Atendimento ao Cliente – Recife/PE;







Engenheiro Agrônomo – Campo Grande/MS;







Auxiliar Administrativo – Goiânia/GO;







Confeiteiro – Manaus/AM;







Estagiário de Comércio Exterior – Vitória/ES;







Analista Financeiro – Florianópolis/SC.

Essas são apenas algumas das oportunidades disponíveis. A empresa está em busca de profissionais com diferentes níveis de experiência e qualificações, desde aqueles que estão começando a carreira até os mais experientes.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis na Oba Hortifruti, os interessados devem acessar o portal 123empregos, onde as oportunidades da empresa estarão listadas. É importante ler atentamente os requisitos de cada vaga e enviar o currículo atualizado através do sistema de candidatura online disponível no site.

O processo de seleção inclui análise curricular, entrevistas e, dependendo da vaga, podem ser solicitados testes técnicos e dinâmicas de grupo. A companhia valoriza a diversidade e a inclusão em seus processos seletivos, buscando profissionais que estejam alinhados com os valores da empresa e dispostos a crescer e aprender.



Sobre a empresa

Fundada em 1978, a Oba Hortifruti se consolidou como uma das maiores redes de hortifrúti do Brasil. Com mais de 40 anos de experiência no mercado, a empresa oferece produtos frescos e de alta qualidade, valorizando sempre o bem-estar e a saúde de seus clientes.

A empresa possui uma ampla variedade de produtos que incluem frutas, verduras, legumes, carnes, produtos naturais, orgânicos, entre outros. Além disso, oferece um atendimento personalizado e acolhedor, fazendo com que seus clientes se sintam em casa.

