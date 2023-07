OBJ estava perto de se aposentar antes de assinar contrato com os Ravens

Baltimore Ravens torcedores aguardam ansiosamente o impacto potencial que o novo wide receiver Odel Beckham Jr. podem trazer para o seu esquema ofensivo. No entanto, eles podem não saber que beckham estava perto de se aposentar antes de assinar um contrato de US $ 15 milhões por um ano com eles em abril.

Depois de sofrer sua segunda lesão no ligamento cruzado anterior da carreira durante Super Bowl 56, Beckham ficou compreensivelmente arrasado. O rigoroso processo de recuperação em 2020 enquanto com o Cleveland Brownse seu papel vital na vitória do campeonato da Los Angeles Rams, cobraram seu preço. Adicione as memórias persistentes de uma fratura no tornozelo durante seu tempo com o Gigantes de Nova Yorke é fácil ver por que beckham considerou pendurar as chuteiras após seu recente sucesso.

Refletindo sobre a lesão devastadora, beckham confessou ao The Athletic: “Passei por muita coisa nos últimos anos e senti que era o fim. A ideia de subir na sela e repetir a mesma luta era assustadora.”

Beckham parece estar aproveitando sua pré-temporada com os Ravens

O processo de reabilitação de uma lesão do LCA pode esgotar mentalmente até mesmo os atletas mais resilientes. Ter que passar por isso duas vezes, especialmente aos 29 anos, é uma perspectiva assustadora. Beckham’s nove anos NFL carreira o viu evoluir de uma figura divisiva para um Super Bowl herói, chegando a marcar um touchdown ainda no primeiro tempo. Agora com 30, beckham entra corvos campo de treinamento em meio a um turbilhão de especulações.

A pergunta na boca de todos é se beckham pode suportar os rigores da temporada completa. No entanto, o receptor continua confiante em sua condição física, confiando em sua capacidade de reescrever seu NFL história mais uma vez. Será que sua passagem por baltimore provar ser bem-sucedido, pode oferecer beckham um final adequado para uma carreira definida pela imprevisibilidade, mas marcada pelo triunfo.