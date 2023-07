OceanGate interrompe operações após implosão fatal do submersível Titan

Ocean Gate, o proprietário do malfadado submersível Titan que implodiu durante sua viagem ao Titanic, resultando na perda de todos os cinco tripulantes, anunciou a suspensão de suas operações de exploração e comerciais. O CEO da empresa, Stockton Rushestava entre os que morreram tragicamente no desastre do mês passado.

De acordo com o site oficial da empresa, Ocean Gate suspendeu todas as atividades. No entanto, o site ainda exibe bobinas de destaque de equipamentos, descrições de expedições e ofertas para visitar os destroços do Titanic.

O submersível Titan, pesando 23.000 libras e quase do tamanho de uma minivan, fazia parte das excursões turísticas de $ 250.000 por ingresso da OceanGate para explorar os restos do Titânicodescansando 12.500 pés abaixo da superfície do oceano – equivalente a cerca de dez vezes a altura do Edifício Empire State.

Em 18 de junho, durante um mergulho em direção ao Titanic, o Titan perdeu contato com sua nave-mãe. A falha do submersível em ressurgir desencadeou uma extensa busca internacional que cativou a atenção do mundo. Quatro dias depois, foi confirmado que o Titã havia sofrido uma implosão catastrófica.

Os tripulantes que perderam a vida foram identificados como Stockton Rush, Hamish Harding, Paul-Henri Nargeolet, Shahzada Dawood e Suleman Dawood.

OceanGate foi avisado antes da catástrofe

A empresa, fundada em 2009, proporcionou aos turistas a oportunidade única de explorar naufrágios e desfiladeiros submarinos em submersíveis. A Guarda Costeira dos EUA está atualmente conduzindo uma investigação sobre o incidente, com o Conselho de Investigação da Marinha definido para conduzir análises e testes adicionais sobre as evidências.

À medida que a investigação se aprofunda em território desconhecido, os especialistas antecipam que levará meses para analisar as falhas e determinar a extensão total das implicações do incidente.