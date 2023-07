OceanGate suspende operações após desastre do Titanic e implosão do Titan

A OceanGate está pressionando a pausa após a viagem fatal do submersível Titan ao naufrágio do Titanic … a empresa diz que está interrompendo todas as operações.

Em um comunicado na quinta-feira, a OceanGate diz que está suspendendo todas as operações de exploração e comerciais após a tragédia do mês passado, que matou o CEO da OceanGate. Stockton Rush e quatro outros.

Os destroços do Titan foram recentemente recuperado do fundo do Oceano Atlântico… junto com restos humanos presumidos.