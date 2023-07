Ocyan VOLTA A CONTRATAR no Rio de Janeiro

Veja mais detalhes sobre os postos de trabalho disponíveis e não perca!

A Ocyan, empresa com atitude sustentável e conhecimento para prover soluções para a indústria de óleo e gás upstream offshore no Brasil e no exterior, está com vagas abertas. Isto é, se você está em busca de uma recolocação profissional, veja a lista de cargos:

Analista de Administração de Pessoal I – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Administração de Pessoal II – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Auditoria Interna Sênior – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Planejamento Estratégico – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Planejamento Financeiro Pleno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de QSMS I – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Qualidade I – Macaé – RJ – Efetivo;

Assistente de Subsea – Macaé – RJ – Efetivo;

Caldeireiro (a) Convencional – Macaé – RJ – Efetivo;

Caldeireiro (a) Escalador (a) N1 – Macaé – RJ – Efetivo;

Coordenador (a) de Manutenção – Perfuração – Macaé – RJ – Efetivo;

Coordenador (a) de TI – Sistemas – Macaé – RJ e Remoto – Efetivo;

Delineador (a) II – Macaé – RJ – Efetivo;

Eletricista Força e Controle – Macaé – RJ – Efetivo;

Encarregado(a) de Plataforma – Macaé – RJ – Efetivo;

Engenheiro(a) de Projetos I – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Especialista de Tecnologia da Informação – Arquiteto de Dados – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Inspetor(a) de Solda Escalador(a) NI – Macaé – RJ – Efetivo;

Inspetor(a) de Ultrassom Escalador – Macaé – RJ – Efetivo;

Isolador(a) Escalador(a) – Macaé – RJ – Efetivo;

Operador de Convés Offshore – Macaé – RJ – Efetivo;

Plataformista – Macaé – RJ – Efetivo;

Secretário (a) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Ocyan

Sobre a Ocyan, podemos destacar que a empresa é referência na indústria de óleo e gás no Brasil. Fundada em 1979, a empresa que deu origem à Ocyan foi a primeira companhia brasileira a prestar serviços de perfuração para a Petrobras.

Além disso, em tempos mais recentes de pandemia de Covid-19, a Ocyan se reinventou e focou na segurança e bem-estar dos integrantes onshore e offshore, atingindo assim o melhor índice em desempenho operacional e econômico da história da companhia.

Como se inscrever?

A candidatura em uma das vagas de emprego disponíveis ocorre de maneira fácil. Você só precisa acessar à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.

