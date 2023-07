OdontoCompany CONTRATA em TRÊS cidades

A OdontoCompany, a maior e mais completa rede de clínicas odontológicas do Brasil, com mais de 1800 unidades espalhadas por todo o país, está oferecendo algumas oportunidades de emprego no estado de São Paulo. Assim, caso você esteja em busca de uma recolocação profissional, vale a pena analisar a lista abaixo:

Analista de Recursos Humanos V.2 – Santo André – SP – Efetivo;

Auxiliar de Saúde Bucal – Vinhedo – SP – Efetivo;

Técnico de Saúde Bucal – Vinhedo – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo – Unidade Centro – Santo André – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – OdontoCompany 2023 – Banco de talentos;

Coordenador (a) – Unidade Palmares – Santo André – SP – Efetivo;

Coordenador (a) – Unidade Vila Mariana – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) Unidade Vinhedo – Vinhedo – SP – Efetivo;

Recepcionista – Unidade Carijós – Santo André – SP – Efetivo;

Recepcionista – Unidade Centro – Santo André – SP – Efetivo;

Recepcionista – Unidade Palmares – Santo André – SP – Efetivo;

Recepcionista – Unidade Vila Mariana – São Paulo – SP – Efetivo;

Recepcionista – Unidade Vinhedo – Vinhedo – SP – Efetivo.

Mais sobre a OdontoCompany

Sobre a OdontoCompany, podemos ressaltar que, desde o início da sua história, em 1990, foi pioneira em falar sobre a importância da prevenção e da necessidade do cuidado com a saúde bucal, além de oferecer diversos procedimentos avançados nas áreas de Ortodontia, Dentística, Estética, Endodontia e Implantodontia.

Hoje, oferece mais de 50 tratamentos e tem mais de 10 milhões de clientes ativos no país. Por fim, tem orgulho de saber que faz a diferença na vida e no sorriso das pessoas.

Como se inscrever em um dos postos de trabalho?

Bom, agora que as vagas da OdontoCompany já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil e das principais notícias do nosso território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no Notícias Concursos!