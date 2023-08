Offset nega que Cardi B tenha traído e diz que estava bêbado

Desvio está confessando que sua parte na recente briga pública com card b pode ter sido o resultado de muita bebida… e ele quer que os fãs saibam que ele é um membro do clube “esposa feliz, vida feliz”.

Se você se lembra, Offset insinuou que Cardi traiu sobre ele – com alguém famoso nisso – mas retirou esses comentários na segunda-feira enquanto discutia a explosão pública com Angela Yee .

Offset culpou a educação de Cardi em Nova York por provocar sua raiva com sua “boca de pitbull”, mas admite que estava embriagado com tequila e aludiu a mentir no calor do momento.