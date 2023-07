Oficiais: Tyson Fury vs. Francis Ngannou não será pelo título WBC, mas a luta continuará nos registros oficiais

Tyson Fury e Francis Ngannou farão uma luta sem título no dia 28 de outubro na Arábia Saudita, mas o resultado da luta ficará registrado em seus registros oficiais.

Na quinta-feira, os dirigentes do WBC confirmaram ao MMA Fighting que, embora a luta seja disputada como uma luta profissional, o título de Fury não será disputado. A luta acontecerá sob as regras padrão do boxe.

A luta, que serve como a primeira luta oficial de boxe de Ngannou, foi oficializada há poucos dias, quando o ex-campeão peso-pesado do UFC garantiu a maior oportunidade de sua carreira.

Quando o confronto foi anunciado, havia poucos detalhes disponíveis, inclusive se a luta seria uma exibição ou uma luta profissional. Ainda há mais detalhes por vir, incluindo o número de rodadas e o tamanho das luvas que Fury e Ngannou usarão na noite da luta.

Claro, Ngannou procura retirar uma reviravolta histórica ao fazer sua estréia no boxe contra indiscutivelmente um dos melhores pesos pesados ​​das últimas décadas.

Fury ostenta um recorde imaculado de 33-0-1 durante sua carreira, incluindo duas vitórias sobre Deontay Wilder e vitórias contra Dillian Whyte, Derek Chisora ​​e Wladimir Klitschko.

Quanto a Ngannou, ele vai se testar no boxe pela primeira vez depois de deixar o UFC na agência livre após a conclusão de seu mais recente contrato. Ngannou não conseguiu chegar a um acordo com o UFC em um novo acordo, o que resultou em sua desocupação do título dos pesos pesados ​​antes de assinar um novo contrato com o PFL.

Embora a expectativa seja de retorno ao MMA em 2024, Ngannou há muito busca a chance de competir no boxe, e agora manifestou a luta contra Fury em outubro. Ele agora tentará se tornar a primeira pessoa a entregar a Fury uma derrota em sua carreira no boxe profissional.