Oi abre 29 vagas de emprego em todo o país

A empresa de telecomunicações Oi está trazendo boas notícias para os profissionais em busca de emprego no Brasil. Recentemente, a companhia anunciou a abertura de diversas vagas em diferentes áreas, proporcionando oportunidades de carreira em várias regiões do país. Além disso, a Oi destaca seus atrativos benefícios, tornando-se uma excelente opção para quem busca estabilidade, crescimento profissional e um ambiente dinâmico para trabalhar.

Oi abre vagas de emprego pelo país

A Oi tem como um de seus pilares a valorização de seus colaboradores. Para atrair e reter os melhores talentos, a empresa oferece uma série de benefícios que vão além do salário competitivo. Entre os destaques estão:

Plano de saúde abrangente, que inclui cobertura médica, hospitalar e odontológica para o funcionário e seus dependentes;







Programas de capacitação e desenvolvimento profissional para aprimorar as habilidades dos colaboradores;







Incentivos para educação e aperfeiçoamento, como bolsas de estudo e convênios com instituições de ensino;







Ambiente de trabalho colaborativo, com espaço para a criatividade e inovação;







Programas de bem-estar, como ginástica laboral e acompanhamento psicológico;







Horários flexíveis para promover o equilíbrio entre vida profissional e pessoal;







Participação nos lucros e resultados da empresa;







Oportunidades de crescimento interno e plano de carreira estruturado.

Confira abaixo algumas das vagas disponíveis na empresa Oi:

Analista de Suporte Técnico – São Paulo/SP;







Engenheiro de Redes – Rio de Janeiro/RJ;







Consultor de Vendas – Belo Horizonte/MG;







Assistente Administrativo Financeiro – Brasília/DF;







Desenvolvedor Front-end – Curitiba/PR;







Especialista em Marketing Digital – Fortaleza/CE;







Técnico em Telecomunicações – Salvador/BA;







Gerente de Projetos – Recife/PE;







Analista de Recursos Humanos – Porto Alegre/RS;







Assistente de Atendimento ao Cliente – Manaus/AM;







Engenheiro de Software – Goiânia/GO;







Coordenador de Infraestrutura de TI – Florianópolis/SC;







Técnico em Eletrônica – Natal/RN;







Analista de Segurança da Informação – São Luís/MA.

Veja também: Santander abre 132 vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

As vagas da Oi estão disponíveis no portal 123empregos, que funciona como um hub de oportunidades de diversas empresas. Ao acessar o site, o interessado pode navegar pelas vagas da companhia, filtrando por localidade, área de atuação e nível de experiência desejado. Após selecionar a vaga de interesse, o candidato pode realizar a candidatura diretamente pelo portal, enviando seu currículo e preenchendo os dados solicitados.

É importante ressaltar que o processo seletivo da Oi é pautado pela valorização da diversidade e inclusão, buscando atrair talentos de diferentes origens e experiências.

Sobre a Empresa

A Oi é uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil, atuando em diversos segmentos, como telefonia fixa e móvel, internet banda larga e TV por assinatura. Com uma história de mais de duas décadas, a empresa sempre esteve na vanguarda da tecnologia, buscando oferecer serviços inovadores e de qualidade para seus clientes.



Você também pode gostar:

Além disso, a companhia se destaca por sua responsabilidade socioambiental, buscando contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde atua e promovendo ações para a inclusão digital e social.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.