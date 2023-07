Oi tem 22 vagas de emprego abertas pelo Brasil

A Oi, uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil, acaba de anunciar a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes áreas e localidades do país. Com o objetivo de fortalecer sua equipe e impulsionar seu crescimento, a empresa está em busca de profissionais qualificados e talentosos para integrar sua equipe.

Oi tem vagas de emprego em todo o país

A Oi é reconhecida por oferecer benefícios atrativos aos seus colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho saudável e valorizando o desenvolvimento profissional. Além de uma remuneração competitiva, os funcionários têm acesso a uma série de vantagens, incluindo:

Plano de saúde e odontológico







Vale-refeição







Vale-transporte







Seguro de vida







Programas de capacitação e treinamento







Oportunidades de crescimento na carreira







Participação nos lucros e resultados

A empresa está oferecendo uma ampla variedade de oportunidades em diferentes áreas, abrangendo desde tecnologia da informação até atendimento ao cliente. Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Desenvolvedor(a) Java Sênior







Analista de Sistemas







Engenheiro(a) de Dados







Especialista em Redes







Analista de Marketing Digital







Gerente de Projetos







Consultor(a) Comercial







Técnico(a) em Telecomunicações







Assistente Administrativo(a)







Analista de Recursos Humanos







Atendente de Call Center







Designer Gráfico







Supervisor(a) de Vendas







Técnico(a) de Suporte

Essas são apenas algumas das oportunidades disponíveis. Para conferir todas as vagas e obter mais informações sobre requisitos e benefícios específicos, os interessados devem acessar as orientações, a seguir.



Como se candidatar

As vagas de emprego na Oi estão disponíveis no portal 123empregos. Para se candidatar, os interessados devem seguir os seguintes passos:

Acesse o site e faça seu cadastro.







Faça uma busca pela empresa Oi ou utilize os filtros de pesquisa para encontrar a vaga desejada.







Leia atentamente os requisitos e responsabilidades da vaga.







Clique no botão “Candidatar-se” e preencha o formulário de inscrição com suas informações pessoais e profissionais.







Envie seu currículo atualizado e aguarde o contato da empresa.

Sobre a empresa

A Oi é uma empresa brasileira de telecomunicações, fundada em 1998. Presente em todo o território nacional, a Oi oferece serviços de telefonia fixa e móvel, internet banda larga, TV por assinatura e soluções de tecnologia para empresas. Com uma infraestrutura robusta e uma equipe altamente capacitada, a empresa busca constantemente inovar e proporcionar a melhor experiência para seus clientes.

Através do investimento em tecnologia e na capacitação de seus colaboradores, a Oi está comprometida em oferecer um serviço de qualidade, mantendo-se atualizada com as demandas do mercado e contribuindo para o desenvolvimento do setor de telecomunicações no Brasil.

