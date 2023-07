OJ Simpson ataca Clarence Thomas e gera polêmica

JO Simpsona figura infame do julgamento de assassinato mais sensacional da história recente, desencadeou um ataque verbal contundente contra Juiz da Suprema Corte Clarence Thomas. O antigo NFL running back foi às redes sociais para expressar sua veemente oposição ao Opiniões recentes de Thomasparticularmente aqueles relativos à ação afirmativa e ao discurso forçado.

O Suprema Corte, sob a influência de Thomas, emitiu recentemente dois veredictos significativos que ganharam manchetes em todo o país. O primeiro envolvido acabar com a ação afirmativa nas admissões em faculdades, uma prática também conhecida como admissões com base na raça. A segunda decisão esclareceu que o governo não pode obrigar indivíduos a falar ou endossar arte que eles discordo com.

Embora essas decisões tenham sido amplamente antecipadas e não surpreendam aqueles que acompanham de perto o procedimentos do tribunaleles parecem ter se irritado Simpsonque chegou a comparar Thomas ao atleta mais prolífico de todos os tempos, embora de uma maneira pouco convencional. “Se você considerar trepar como uma conquista atlética, então acho que Clarence Thomas seria o maior atleta de todos os tempos porque ele fodeu – eu sou um afro-americano – ele fodeu com mais pessoas do que qualquer um, se você me perguntar”, declarou Simpson em um vídeo que apareceu online.

O que torna o vídeo particularmente peculiar é a brevidade do comentário de Simpson, aparentemente sem relação com o tema do maior atleta de todos os tempos. Fica evidente que indignação de Simpson decorre principalmente da decisão do Tribunal sobre ação afirmativaao expressar sua insatisfação com a decisão ao mesmo tempo em que destaca sua própria identidade racial.

A posição intrigante de OJ Simpson sobre admissões baseadas em raça levanta as sobrancelhas

Simpsons posição sobre admissões baseadas em raça ié intrigante, considerando sua própria história controversa. O suspeito de assassinato absolvido parece defender a continuação de políticas que priorizam a raça nas admissões à faculdade, sem fornecer qualquer outra justificativa para sua posição.

No entanto, os críticos argumentam que Simpson deve ter cuidado ao se envolver em rixas de mídia social e visar indivíduos talentosos como Clarence Thomas. Independentemente do desacordo com as decisões de Thomas, vale a pena reconhecer a notável jornada de um homem que triunfou sobre a pobreza para ascender ao mais alto tribunal do país – uma conquista verdadeiramente notável.

Além disso, defendendo as admissões baseado no mérito ao invés de raça não é um ponto de vista ultrajante. Muitos acreditam que decisões importantes sobre contratações ou admissões devem priorizar a qualificações e habilidadesem vez de sua origem racial.

Enquanto OJ Simpson ataque a Clarence Thomas certamente levantou as sobrancelhas, resta saber se seus comentários terão algum impacto duradouro ou se desaparecerão como mais uma explosão sensacional de uma figura controversa.