OJ Simpson responde a Megan Rapinoe sobre mulheres trans no esporte: E se Mike Tyson decidir se identificar como mulher?

JO Simpson nunca recuperou sua reputação após o suposto assassinato de sua ex-esposa, Nicole Brown-Simpsonmas continua ativo na comunidade da mídia esportiva, dando suas opiniões sobre os assuntos do dia.

O ex-running back da NFL desta vez voltou sua atenção para o tema das atletas transexuais que participam do esporte feminino, questionando os comentários feitos pela estrela do USWNTMegan Rapinoe.

Rapinoeantes de sua última Copa do Mundo, declarou que o governo dos EUA estava sistematicamente tirando os direitos humanos de atletas trans, acrescentando que ela os vê como mulheres reais e não teria nenhum problema em estar no mesmo time que um homem biológico que fez a transição.

“Eu vi Megan Rapinoe disse que adoraria competir contra mulheres transgênero e olha, eu sou a favor”, Simpson postado no Twitter.

“Por que eles não tratam isso, especialmente no atletismo, como uma maratona e todos podem competir, mas quando acabar, tem uma categoria para mulheres, uma categoria para homens e uma categoria para transgêneros?

“Um senador da Carolina do Sul declarou ‘E se Mike Tyson decide se identificar como mulher?’ Você vai deixá-lo boxear mulheres? Eu não acho. Eu sou um jogador de golfe e, acredite, você provavelmente poderia escolher o jogador de golfe com a classificação 350, agora que sabemos que as mulheres estão ganhando todo esse dinheiro, mas se ele decidir que quer se identificar como mulher, acredite em mim, ele provavelmente seria uma das dez melhores jogadoras de golfe.”

Simpson quer justiça nos esportes

Enquanto ele continuava a postar seus pensamentos nas mídias sociais, Simpson sustentou que a justiça no esporte é o aspecto mais importante dessa questão.

“Se você nasceu homem ou mulher, não acho justo no esporte que eles compitam entre si. Dê a eles sua própria categoria. Deixe o trans competir contra o trans, a mulher contra a mulher e o homem contra os machos”, concluiu.