Olivia Dunne aterrorizada com o bebê Gronk, enquanto os gêmeos Cavinder mostram seus progressos

ADepois de alguns dias de calma, Bebê Gronk está de volta às manchetes novamente. O prodígio do futebol de 10 anos, Madden San Miguel, conhecido como ‘Baby Gronk’ nas mídias sociais, mudou seu compromisso de Oregon para LSU, de acordo com sua postagem no Instagram agora excluída. Este post de compromisso veio algumas semanas depois que ele se encontrou com o LSU Gymnast Olivia Dunne.

Aqueles em NFL O Twitter falou sobre o jovem futebol participando da LSU com Dunne. Um fã twittou que Dunne poderia ir atrás dele:

“@_MLFootball @livvydunne espere até ele ter 18 anos”, escreveu Cason Boy.

San Miguel havia se encontrado com outras escolas da Divisão I antes de seu compromisso relatado com a LSU. O grande problema com o compromisso é que o jogador precisa estar no ensino médio para aceitá-lo. As escolas podem oferecer a jogadores como San Miguel uma bolsa de estudos desde tenra idade, mas nada pode ser oficial nesse ponto.

Os gêmeos Cavinder têm um novo lar

Em uma mudança que mostrou tanto seu novo apartamento deslumbrante quanto sua capacidade de lidar com as críticas com graça, o Cavinder os gêmeos foram ao TikTok para abordar seus críticos e comemorar seu sucesso recente.

As gêmeas, que se destacaram como as que mais ganhavam na era NIL enquanto jogavam basquete na Universidade de Miami, compartilharam um vídeo na quinta-feira, documentando a mudança para o apartamento dos sonhos.

O TikTok post, com a legenda “Acabamos de nos mudar para o apartamento dos nossos sonhos”, apresentava os gêmeos exibindo seu novo espaço, completo com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista de tirar o fôlego.

Eles também sugeriram nos comentários que seu novo bloco fica na Flórida.

“Você merece muito”.

“Vocês vivem a vida ao máximo”

“continue meninas! você está longe de terminar!”

“Tanto trabalho duro valendo a pena. Haters odeiam. Adoro assistir seu sucesso”.