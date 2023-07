Olivia Dunne brinca que Mike Tyson é seu novo guarda-costas

Olivia Dunne da LSU é a atleta universitária feminina mais bem paga nos Estados Unidos na época, com seus acordos de endosso do NIL rendendo mais de sete dígitos para a ginasta.

Sua celebridade também está em ascensão, sendo convidada para o ESPYs em Los Angeles na semana passada, no entanto, ela ganhou ainda mais manchetes com seus comentários no tapete vermelho.

Cercado por outros atletas de alto nível e personalidades do esporte, Dunne não deixou de notar aquele ex-campeão mundial dos pesos pesados, Mike Tysonesteve presente.

“Minha nova segurança”, ela comentou sobre uma foto dela e de Tyson na cerimônia.

Dunne continua a trabalhar pela igualdade do NIL nos esportes universitários

Embora Dunne seja um dos raros exemplos de uma atleta feminina que conseguiu se destacar e ganhar muito dinheiro, ela está ciente de que ainda existe uma enorme diferença salarial entre gêneros.

Seu empreendimento mais recente é chamado de ‘The Livvy Fund’, que busca nivelar o campo de jogo em relação aos negócios NIL.

Ela quer que suas colegas atletas da LSU recebam quantias mais altas em seus acordos NIL.

“Eu só quero lutar por oportunidades iguais de NIL”, explicou Dunne à Sports Illustrated.

“É muito importante ajudar a educar outros alunos atletas aqui na LSU sobre como ser uma empresária experiente e como fazer parceria com marcas”.