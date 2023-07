Olivia Dunne causa surpresa com figura impressionante que ganha por post patrocinado

Olivia Dunne, a ginasta americana que é sensação nas redes sociais, continua a cativar os seus milhões de seguidores com vídeos e fotos em que mostra as suas habilidades e beleza. E ela também aproveita, ocasionalmente, para encher sua conta bancária com uma renda muito substancial de posts patrocinados.

O LSU A ginasta é uma das esportistas mais famosas do mundo hoje, com uma renda multimilionária graças a seus acordos com o NIL, mas também ganha o que pode gerar com patrocínios, como ela mesma revelou.

Durante uma entrevista no Podcast Full Send, Olivia Dunne foi questionada sobre seu maior salário em uma publicação patrocinada e deixou todos boquiabertos: 500.000 dólares era seu maior salário, bem acima da média salarial anual nos Estados Unidos, que é de pouco mais de 60.000.

Assim, uma única postagem de Olivia Dunne rende a ela o que oito trabalhadoras ganhariam em um ano no país, refletindo sua popularidade nas redes sociais, onde tem mais de 11 milhões de seguidores: no TikTok ela tem mais de 7,6 milhões, enquanto no Instagram ela tem mais de 4,2 milhões.

Lucros lucrativos de Olivia Dunne

Também vale a pena notar que, apesar dos ganhos lucrativos da atleta americana, ela é muito seletiva e faz essas postagens ocasionalmente, mais recentemente em abril, mas Olivia Dunne se tornou um ímã de dinheiro graças à sua atividade e popularidade nas mídias sociais, principalmente desde o ano passado. quando ela explodiu em popularidade.

O Universidade Estadual da Louisiana A ginasta começou a capitalizar seu sucesso na mídia social em junho de 2021, quando a NCAA votou para suspender as restrições de nome, imagem e semelhança, tendo anteriormente proibido atletas universitários de lucrar com isso.