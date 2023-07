Olivia Dunne deixa seus fãs loucos ao mostrar uma foto de seu rosto natural

Olivia Dunne tem um grande número de fãs nas redes sociais que estão sempre desesperados para ver o que ela publica a seguir no Instagram.

Sua última atividade na mídia social deixou os fãs loucos quando ela exibiu seu rosto natural sem maquiagem.

Olivia Dunne continua a ser uma sensação nos esportes no Estados Unidosmas também é sensação nas redes sociais, onde seu número de seguidores não para de crescer e eles acompanham seu conteúdo com muita atenção.

O boom da mídia social de Olivia Dunne

A aparição da estrela da Louisiana State University na prestigiada revista Sports Illustrated Swimsuit permitiu-lhe aumentar consideravelmente a sua presença nas redes sociais, ao ponto de ser uma das universitárias mais seguidas nos Estados Unidos com pouco mais de 11 milhões de seguidores entre TikTok e Instagram.

Ela falou com o Full Send Podcast recentemente sobre aquela sessão em particular e disse: “Ser uma modelo de maiô da Sports Illustrated é um sonho que se tornou realidade. Há muitas garotas que me admiram e eu me sinto como muitas garotas também segue a Sports Illustrated. Então, ambas as nossas marcas, eu acho, se alinham porque ambas queremos inspirar a geração mais jovem.”

Ela também revelou a eles que o máximo que recebeu por uma única postagem patrocinada no Instagram foi de 500.000 dólares.