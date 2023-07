Olivia Dunne deslumbra em novo vídeo dos bastidores de sua sessão de fotos da Sports Illustrated

Cuando foi revelado há alguns meses que Olivia Dunne havia sido destaque em uma sessão de maiô para a Sports Illustrated, seus fãs ficaram emocionados e ansiosos para saber mais.

As fotos chamaram a atenção imediatamente e agora a ginasta de 20 anos deu aos fãs uma espiada com um vídeo dos bastidores do ensaio sensual que aconteceu no início deste ano em Porto Rico.

Nos bastidores da sessão de fotos sexy de Olivia Dunne na Itália

Apesar de se ter divertido bastante, a ginasta confessou que não foi uma tarefa fácil devido ao seu calendário desportivo.

“Fomos para Porto Rico, bem quando começou minha temporada de ginástica, e eles costumam levar seis dias para filmar, e obviamente não posso tirar seis dias de folga desde o início da minha temporada”, declarou ela.

Mas, ela conseguiu encontrar uma solução e A Sports Illustrated está encantada com o resultado.

“Normalmente, ser um atleta D1, um empresário totalmente acadêmico e trabalhador é o suficiente para conquistar respeito e elogios”, disse o editor do SI Swimsuit Dia do MJ.

“Mas quando você está Livvy Dunne e você também se mistura em ser incrivelmente bonito, infelizmente atrai a ira e o ressentimento de uma certa população de nicho.

“A recusa de alguns em apreciar Livvy por ser mais do que apenas uma loira bonita está perdendo o ponto.

“A reação que ela recebeu por ‘alavancar’ sua sexualidade para dólares de endosso depois que as restrições do NIL foram suspensas está incorreta.

“Estamos aqui para celebrar esta incrível jovem e encorajar o mundo a respeitar e aplaudir Livvy e seus companheiros atletas por possuir o sangue, suor e lágrimas que alimentaram uma vida inteira de conquistas.”

Novo vídeo da sessão de fotos de Olivia Dunne com a Sports Illustrated é lançado

A conta da Sports Illustrated Swimsuit compartilhou recentemente um vídeo dos bastidores de Dunnesessão de fotos em uma variedade de trajes de banho.

Nas imagens, a ginasta posa com os mais variados trajes, tendo como pano de fundo as belas praias de Porto Rico.

No vídeo, ela usa ternos de uma peça e de duas peças em cores e estilos diferentes.

Em uma parte, ela é vista abraçada a um tronco de árvore enquanto sorri e também deitada na areia com um vestido de praia preto.

Com essas imagens sensuais, ela incendiou a internet, com seus fãs incapazes de conter a emoção com as fotos de seu ídolo.