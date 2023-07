Olivia Dunne e Breckie Hill reacenderam a rivalidade: qual é o motivo da rivalidade?

TA rivalidade entre Olivia Dunne e Breckie Hill não parece que terminará tão cedo, já que as estrelas do TikTok continuam trocando golpes verbais nas redes sociais.

Dunne e Colina foram constantemente comparados com fãs comentando sobre como eles se parecem.

Houve até sugestões de que a rivalidade começou quando a frase ‘Livvy com canhões’ foi postada nas redes sociais e Dunne foi marcado.

Isso levou a Dunne Blocking Hillque então postou um vídeo chamando Dunneações de.

Olivia Dunne

Última briga entre Hill e Dunne

Enquanto a briga continua a ferver, Colina postou um vídeo com a legenda “Prova que meu rizz é melhor que o de Livvy”, enquanto ela rebate Dunnea aparente falta de carisma de

Não demorou muito para Dunne oferecer uma resposta e postou um vídeo de sua autoria que mostrava três imagens com a última incluindo uma mensagem que dizia: “Eu quando ela não consegue manter meu nome fora de sua boca”.

Breckie Hill

História da rivalidade entre Hill e Dunne

Com as comparações entre os dois aumentando, Hill decidiu que seria uma boa ideia copiar algumas das poses de Dunneda mídia social.

Então, em uma entrevista recente, Dunne da marca Hill ab * tch, afirmando: “Ela é tão ab ** ch, cada pessoa que a conheceu disse, ‘Oh, ela é tão má pessoalmente’. Ela ficou chateada com [Livvy with cannons] e ela é como, ‘Você está me envergonhando do corpo’.”

Dunne tem falado menos sobre a rivalidade e até sugeriu que ‘não havia rixa’ entre os dois.

No instagram, Dunne tem 4 milhões de seguidores com 7,4 milhões no TikTok. Breckie Hill enquanto isso, tem 1,3 milhão de seguidores no Instagram e 2,7 milhões no TikTok.