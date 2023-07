Olivia Dunne mostra suas habilidades no último acordo da NIL

Olivia Dunne continua a fazer barulho nas redes sociais, com o seu mais recente TikTok vídeo mostrando que ela está em demanda.

O jovem de 20 anos fechou outro acordo com a NIL, desta vez com a Accelerator.

Dunne selou o acordo postando um vídeo de 15 segundos no TikTok que a mostrava bebendo um acelerador à beira da piscina, enquanto fazia uma parada de mão em um biquíni vermelho, branco e azul.

A marca também é endossada por alguns outros grandes nomes como Travis Kelce e Aaron Juizmostrando Dunne juntou-se às fileiras de algumas das principais personalidades do esporte americano.

“O que realmente me atraiu no Accelerator no início foi a lista carregada de atletas de primeira linha que usam e bebem isso”, Dunne disse ao The New York Post.

“Quero dizer, Aaron JuizTravis Kelce – todos eles usam e obviamente são atletas incríveis. Então foi isso que realmente me atraiu neste produto.”

Dunne e Kelce vistos conversando no ESPYs

Antes de oficializar seu acordo com o Accelerator nas mídias sociais, Dunne foi visto recentemente conversando com Kelce nos recentes ESPYs.

“Os ESPYs foram incríveis e ele foi incrível”, Dunne disse, enquanto admitia que os dois trocaram algumas palavras sobre a bebida.

“Nós amamos isso, nós realmente conversamos sobre isso”, finalizou ela.