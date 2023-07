Olivia Dunne posa em um pequeno biquíni de estrelas e listras para o feriado de 4 de julho

Testrela do ikTok Olivia Dunne exibiu suas estrelas e listras em seu último post, onde quis homenagear feriado de quatro de julho da América.

A ginasta da LSU Dunne, 20, foi fotografada em um espelho usando um chapéu de sol, top curto, jeans e um biquíni estrelado. Mais tarde, ela lançou um post em que exibia suas curvas no mesmo biquíni e chapéu na praia.

A ginasta da Louisiana State University estava em Southampton, Nova York, no grande dia. Dunne usava um minúsculo biquíni Stars and Stripes e combinou com um chapéu de verão enquanto descansava na areia.

Seu exército de seguidores foi rápido para levar para o seção de comentários da post. Um escreveu: “Assim como Katy disse ‘baby, você é um fogo de artifício'”. Outro postou: “Deus passou muito tempo com você”, “Hottie”.