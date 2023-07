Olivia Dunne retorna à LSU: a sensação da ginástica compartilha uma emocionante jornada de treinamento de volta às aulas

Olivia Dunnea estrela de 20 anos de Universidade Estadual da Louisianay recentemente compartilhou algumas fotos emocionantes nas mídias sociais, dando-nos um vislumbre de como é ser uma ginasta de alto nível e uma garota legal em geral. Olivia não é apenas popular entre os atletas universitários – ela é basicamente uma celebridade com seus inúmeros acordos de patrocínio da NIL, tornando-a a atleta que mais ganha no campus.

E não vamos esquecer seus muitos seguidores online, graças às suas incríveis dicas de fitness e vídeos de dança matadores. Mas desta vez, Olivia decidiu nos mostrar um lado diferente de sua vida – o intenso treinamento e preparação que ela passa para a próxima temporada.

Olivia Dunne dá uma volta espetacular na academiaMarca English

ela levou para Instagram e nos deu uma prévia de suas habilidades acrobáticas, fazendo flips e exibindo seus movimentos em uma academia em Nova Jersey. E ela parecia estar se divertindo muito, ao legendar o vídeo com um simples “Coisas divertidas!” Quem não gostaria de se divertir tanto enquanto é um fodão total da ginástica?

Antes de ir para a academia, Olivia compartilhou uma selfie rápida no carro – apenas um lembrete casual de que até estrelas como ela fazem as coisas de sempre, como todo mundo, mas com um toque de grandiosidade atlética.

Ela é uma estrela em ascensão no mundo dos esportes

Enquanto ela se prepara para seu último ano na LSU, Olivia é definitivamente uma das estrelas em ascensão no mundo dos esportes, dentro e fora do tatame. Sua fama e estilo de vida na mídia social a ajudaram a arrecadar milhões, e ela está até fechando contratos com grandes nomes como Accelerator, uma bebida energética com sede na Califórnia.

E, claro, onde há fama, é provável que haja fofocas suculentas. A vida amorosa de Olivia está nas manchetes, com rumores ligando-a a alguns garanhões do esporte como Justin Jefferson dos ex-alunos do Minnesota Vikings e LSU, bem como Paulo Skenesa nova escolha nº 1 do Pittsburgh Pirates.

Então aí está. Olivia Dunne não é apenas uma estrela da faculdade, ela é uma força a ser reconhecida no mundo dos esportes e das mídias sociais. E mal podemos esperar para ver o que ela conquista a seguir.