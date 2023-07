Olivia Dunne surpreende os fãs com sua incrível rotina de ginástica

Csensação esportiva universitária Olivia Dunne surpreendeu seus seguidores com sessões de fotos de biquíni, danças ou rotinas de ginástica, nas quais ela deixa claro seu talento que a trouxe à fama.

Livvy é uma celebridade nas redes sociais com um sucesso milionário, graças ao fato de saber combinar seu carisma, com sua beleza e com uma estratégia para cativar seus seguidores no TikTok e no Instagram.

Em um de seus últimos posts, ela surpreendeu os fãs com uma série de imagens em seus stories do Instagram, onde sua colega de equipe de ginástica na LSU, Ena Paramus, a filmou em uma academia em Nova Jersey, com um treino em que ela mostrou seu talento e que ela é uma verdadeira atleta, não apenas uma estrela da mídia social.

Livvy está se preparando para voltar para Universidade Estadual da Louisiana no outono para seu último ano de competição com a equipe de ginástica, enquanto combina suas atividades acadêmicas com seu lucrativo negócio como influenciadora, onde ganha milhões com seus negócios NIL.

NIL permite que atletas universitários no Estados Unidos o direito à publicidade e ganhar dinheiro pela exploração de seu “nome, imagem e semelhança”.

Olivia Dunne obtém um lucro lucrativo com os milhões de seguidores que possui nas redes sociais.

Durante uma entrevista no Full Send Podcast, ela foi questionada sobre seu maior pagamento de uma publicação patrocinada e deixou todos sem palavras: $ 500.000 foi seu maior pagamento, bem acima do salário médio anual no Estados Unidosque é pouco mais de $ 60.000.