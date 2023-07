Omni CONTRATA funcionários em vários setores

Saiba o que é preciso para efetivar a sua candidatura e não perca tempo!

A Omni, empresa que esta há 28 anos no mercado e é reconhecida por ter um dos melhores serviços de crédito do Brasil, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Desse modo, antes mesmo de contar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho vagos:

Analista Analytics Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista BI PL – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Cobrança Digital PL – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Cobrança Sr. – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Cobrança JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Desenvolvimento Organizacional – Foco em Desempenho – São Paulo – SP e Remoto;

Analista de Formalização JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Planejamento Estratégico SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de PLD – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Suporte PL – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista RPA SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor de Negócios SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Desenvolvedor Back-end Java / Oracle – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Especialista Planejamento e Precificação – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Omni

Contando mais sobre a Omni, é válido frisar que, após 28 anos da nossa fundação, está inserida cada vez mais em um novo universo, o da transformação digital.

Em termos de atuação, desenvolve novos produtos, plataformas, meios de contato e formas de fazer negócios pensando na usabilidade e na inserção do seu cliente nesse mundo cada vez mais digital e conectado.

Como enviar o currículo?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!