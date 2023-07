Ondina Alimentação está EM BUSCA de profissionais; Veja!

Confira quais são as opções disponíveis e não perca tempo!

A Ondina Alimentação, empresa que se destaca como uma grande aliada dos gestores das áreas de Recursos Humanos, Suprimentos e Facilities nas empresas, assim como dos gestores do segmento de Educação, está contratando pessoas para preencher o seu quadro de colaboradores. Veja quais são as vagas abertas:

Ajudante de Cozinha – Valinhos – SP – Cozinha;

Cozinheiro – Itaquera – Zona Leste – São Paulo – SP – Cozinha;

Ajudante de Cozinha – ABC – São Paulo – SP – Cozinha;

Técnico (a) em Manutenção – Cozinha Industrial – São Paulo – SP – Cozinha;

Estoquista – Valinhos – SP – Gastronomia;

Meio Oficial de Cozinha – Região ABC e São Paulo – São Paulo – SP – Cozinha.

Mais sobre a Ondina Alimentação

Sobre a companhia, vale a pena ressaltar que a Ondina Alimentação atua com ética, regularidade de padrão e diferenciais consistentes desde a seleção da matéria prima ao preparo dos alimentos. Assegurando a entrega de serviços de alta qualidade.

Com mais de 40 anos de atuação e muitos clientes na carteira com mais de 20 anos de parceria a Ondina Alimentação considera-se uma empresa madura e assegura a seus clientes que a construção de um modelo ganha-ganha é o mais assertivo para manter a satisfação dos funcionários ou alunos e para evitar rupturas tanto na qualidade quanto no padrão de atendimento.

Por fim, a alimentação é um benefício que tangibiliza a atenção e respeito que as instituições têm com seus públicos-alvo. E a Ondina Alimentação, entende isso, se molda à cultura do cliente, criando soluções exclusivas.

Como enviar o seu portfólio?

Bom, agora que as vagas da Ondina Alimentação já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

