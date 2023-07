OnSet Tecnologia CONTRATA pessoas no mercado

A OnSet Tecnologia, empresa de Serviços em TI&C (Tecnologia da Informação), capaz de suprir todas as necessidades de TI da sua empresa, está contratando novos funcionários para compor o seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas abertas:

Analista Administrativo Financeiro Pleno – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São José dos Campos – SP – Banco de talentos;

Consultor (a) – GP em infraestrutura de T.I – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Gerente de Projeto com experiência em Hyper Care SAP – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Gerente de Projeto Especialista – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Gerente de Projeto Especialista SR – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Gerente de Projetos de TI – São José dos Campos – SP – Efetivo.

Mais sobre a OnSet

Sobre a empresa, podemos frisar que a OnSet conta com profissionais especializados em Suporte Técnico, PMOaaS (Gerenciamento de Projetos como Serviço), PMO (Escritório de Projetos), Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos, Análise de Riscos, Monitoramento da Infraestrutura, Soluções em Cloud Computing, Gerenciamento de Redes, Segurança da Informação e Adequação a LGPD.

Além disso, a OnSet atua desde 1996 no mercado de Tecnologia da Informação e tem como principal compromisso levar à sua empresa serviços de TI baseados nas melhores práticas de gestão (ITIL, SCRUM, AGILE, PMP), com foco na geração de valor, otimização e redução de custos.

Por fim, as ofertas diferenciadas da OnSet ajudam o cliente a planejar, implementar e operar seu ambiente tecnológico, com a máxima otimização dos recursos, potencializando o uso das tecnologias e desenvolvimento de talentos humanos.

Como enviar o seu portfólio?

Para tentar entrar na OnSet Tecnologia, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

