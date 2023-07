O Cartão de Crédito Caixa Empresarial é uma excelente opção para empresários que buscam maior controle sobre as despesas da empresa, evitando confusões com gastos pessoais. Emitido pela Caixa Econômica Federal, o cartão oferece autonomia aos empregados para efetuar compras com total controle dos gastos. Conheça os benefícios desse cartão!

Cartão de Crédito Caixa Empresarial: opção viável para as finanças do seu negócio

O Cartão de Crédito Caixa Empresarial é emitido pela Caixa Econômica Federal, uma das principais instituições financeiras do país, o que garante sua confiabilidade e solidez.

Além disso, o Cartão de Crédito Caixa Empresarial está disponível nas versões Elo, Mastercard e Visa, sendo que neste artigo trataremos especificamente da bandeira Mastercard Internacional. Desse modo, a escolha da Mastercard oferece benefícios exclusivos, como o Programa Mastercard Surpreenda, proporcionando descontos, ofertas promocionais e serviços diferenciados.

Benefícios do Cartão de Crédito Caixa Empresarial

O cartão oferece diversas vantagens para a gestão financeira da empresa. Dessa maneira, o cliente pode definir o limite de crédito mensal para cada cartão da empresa, facilitando o controle dos gastos. Além disso, possibilita o parcelamento sem juros ou em até 24 vezes com juros, proporcionando flexibilidade nas compras.

Em resumo, destaca-se o sistema de financiamento rotativo, permitindo ao cliente escolher entre crédito rotativo ou parcelado, com várias opções de vencimento. Além disso, a notificação móvel-SMS oferece maior segurança, permitindo que o cliente receba informações sobre as transações realizadas pelo cartão via SMS.

Controle administrativo e financeiro

O Cartão de Crédito Caixa Empresarial oferece um controle administrativo eficiente. Uma vez que com o registro eletrônico dos dados do cartão no momento da compra, fica mais fácil acompanhar o fluxo de caixa do negócio, analisar e classificar as despesas e centralizar o pagamento das faturas em uma data fixa.

Assim, essa organização contribui para otimizar o planejamento financeiro de acordo com a estrutura organizacional da empresa, possibilitando prever despesas futuras e elaborar planos eficientes.

Anuidade e renda mínima

Contudo, o cartão cobra anuidade em 12 parcelas de R$16,50, totalizando R$198,00. Já quanto à renda mínima necessária para solicitar o cartão, é necessário verificar diretamente com a instituição financeira, pois não há informações disponíveis nesse sentido.



Cobertura internacional e cartões adicionais

O Cartão de Crédito Caixa Empresarial possui cobertura internacional, o que é especialmente vantajoso para empresas que realizam negócios no exterior. Além disso, o cliente pode solicitar cartões adicionais para seus funcionários, bastando entrar em contato com a Central de Atendimento para fazer o pedido.

Solicitação do cartão

Conforme informações oficiais, a solicitação do Cartão de Crédito Caixa Empresarial deve ser feita presencialmente em uma das agências da Caixa Econômica Federal. Desse modo, o processo envolve apresentar a documentação necessária e preencher os formulários exigidos. Após análise, a contratação é finalizada e o cliente poderá usufruir dos benefícios do cartão.

Cartão Caixa Empresarial é uma opção que vale a pena para o negócio?

De forma geral, o Cartão de Crédito Caixa Empresarial é uma opção interessante para empresários que buscam maior controle financeiro para suas empresas. Já que com a possibilidade de definir limites de crédito para cada cartão e a praticidade da bandeira Mastercard, que oferece vantagens e descontos exclusivos, o cartão agrega valor ao negócio.

No entanto, é importante considerar a anuidade relativamente alta e o perfil segmentado, que pode restringir a solicitação para algumas empresas. Além disso, em comparação com outras opções do mercado, pode haver limitações em alguns benefícios oferecidos.

Em suma, o Cartão Caixa Empresarial vale a pena para empresas que buscam um programa de pontos e benefícios associados à bandeira Mastercard. Contudo, é recomendado comparar com outras alternativas disponíveis no mercado antes de tomar uma decisão.