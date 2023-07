Em uma operação conduzida na manhã de hoje (20/07/2023) pela Guarnição PELOPES 2, do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), um mandado de busca e apreensão domiciliar foi executado na Travessa Fernando Peixoto, localizada no Centro de Penedo, Alagoas. O cumprimento da ordem resultou na prisão de E.C.S.L., suspeito de envolvimento em atividades de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

O mandado de busca e apreensão foi emitido pela 17ª Vara Criminal da Capital. Durante a busca no imóvel, foram encontradas três armas de fogo, sendo dois revólveres Taurus e uma pistola Taurus inox .380, além de 14 munições de calibre .380. O local também abrigava 126 gramas de cocaína, três celulares, uma balança de precisão e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

E.C.S.L., nascido em 22/05/2003, ao ser confrontado, revelou onde estavam guardados todos os objetos que foram apreendidos em um móvel da cozinha. Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao suspeito, garantindo seu direito de permanecer em silêncio. Não houve necessidade de uso de algemas durante a operação.

No momento da abordagem, os filhos do casal estavam presentes no imóvel. Eles foram encaminhados para o Conselho Tutelar, que lavrou um termo de responsabilidade provisória, atribuindo a guarda provisória à irmã do Sr. E.C.S.L.

Após a operação, o suspeito foi conduzido até a CISP de Penedo para a lavratura do auto de prisão em flagrante. As autoridades estão investigando a extensão do envolvimento do acusado em atividades criminosas na região.