Oportunidade de ganhar R$ 50 milhões!

A Mega-Sena, uma das principais loterias do Brasil, está com um prêmio acumulado de R$ 50 milhões . Imagine só ter uma chance de levar para casa toda essa bolada! O próximo sorteio, de número 2612, será realizado na noite de quarta-feira, 19 de julho. Se você quiser acompanhar ao vivo o sorteio dos números, basta acessar o canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, a partir das 20 horas.

Enquanto aguardamos o sorteio, você pode começar a fazer suas apostas. O preço de uma aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 5, e você pode realizar suas apostas nas Lotéricas da Caixa ou até mesmo pela internet.

Como apostar na Mega-Sena 2612?

As apostas na Mega-Sena são simples e fáceis de fazer. Você pode escolher de 6 a 20 números, dentre as opções de 01 a 60 disponíveis na cartela. Ganha o prêmio principal quem acertou todas as 6 dezenas sorteadas. No entanto, também é possível levar prêmios para casa acertando 5 ou 4 números.

Existem três formas possíveis de fazer suas apostas:

Pelas Lotéricas da Caixa Econômica Federal; Pelo site das Loterias Caixa; ou ainda Pelo app das Loterias Caixa, disponível para Android e iOS.

Para apostar pela internet, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site ou o app das Loterias Caixa; Faça um cadastro, caso ainda não tenha; Escolha o jogo que deseja apostar e clique em “Apostar agora”; Preencha a aposta, marcando na cartela online os números desejados (lembrando que cada tipo de aposta tem regras e números de diferentes); Se preferir, você pode deixar que o próprio site/app escolha os números a serem apostados, utilizando a opção “surpresinha”; Caso queira repetir os mesmos números em apostas futuras, selecione a opção “teimosinha”; Informe a quantidade de números que pretende jogar no campo “quantidade de números da aposta”; Caso queira que o sistema escolha os números que faltam, utilize a opção “complete o jogo”; Após escolher os números, clique em “colocar no carrinho”; Você terá a opção de preencher uma nova aposta ou “ir para pagamento” para finalizar uma aposta; Informe os dados do cartão de crédito escolhido para fazer a aposta e clique em “comprar”.

Quanto custa e quais as chances de ganhar?

Uma aposta simples na Mega-Sena, que permite apostar em 6 números, custa R$ 5. As chances de ganhar com uma aposta desse valor são de 1 em 50.063.860.

Quantos mais números você apostar, maiores serão as suas chances de ganhar. No entanto, é importante lembrar que o valor da aposta também aumentará. Confira a tabela abaixo com os valores e probabilidades de acertos:



Quantidade de números tocados valor da aposta Probabilidade de acertar (1 em) 6 R$ 5 50.063.860 7 R$ 35 7.151.980 8 R$ 140 1.787.995 9 R$ 420 595.998 10 R$ 1.050 238.399 11 R$ 2.310 108.363 12 R$ 4.620 54.182 13 R$ 8.580 29.175 14 R$ 15.015 16.671 15 R$ 25.025 10.003 16 R$ 40.040 6.252 17 R$ 61.880 4.045 18 R$ 92.820 2.697 19 R$ 135.660 1.845 20 R$ 193.800 1.292

Quanto rende R$ 40 milhões?

Se você tiver uma sorte de acertar as 6 dezenas e ganhar sozinho os R$ 50 milhões, pode decidir aplicar esse valor em uma conta poupança. Considerando que a poupança rende atualmente 6% ao ano + Taxa Referencial (TR), o rendimento nos primeiros 30 dias seria de mais de R$ 345.500.

Entretanto, se você busca um rendimento ainda melhor, pode optar por uma conta com rendimento de 100% do CDI. O CDI atualmente rende 13,65% ao ano, mas com alguns descontos, como o Imposto de Renda. Mesmo assim, o rendimento mensal seria de aproximadamente 0,88%. Portanto, os R$ 50 milhões renderiam cerca de R$ 440 mil por mês.

A Mega-Sena 2612 está com um prêmio acumulado de R$ 50 milhões, e você tem a chance de se tornar um milionário. Faça suas apostas e acompanhe o sorteio para descobrir se você é o grande vencedor. Lembre-se de verificar os resultados no site ou nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. Boa sorte e que os números estejam ao seu favor!