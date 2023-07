OPORTUNIDADE! Faculdade GRATUITA estudando em CASA! 200 Vagas e Inscrições ABERTAS!

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) está com inscrições abertas para os cursos superiores de licenciatura em Física e Matemática na modalidade Educação a Distância (EaD). O programa é uma parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e visa a formação de professores para atuar na educação básica.

Inscrições e Seleção

Os candidatos interessados em ingressar no IFBA devem preencher o formulário de inscrição disponível no site oficial da instituição. As inscrições estão abertas até o dia 11 de agosto. São 200 vagas no total, divididas igualmente entre os dois cursos.

A seleção será realizada em uma única etapa. Para os professores da rede pública, serão considerados o coeficiente de rendimento da graduação e o tempo de serviço. Para o público em geral, a seleção será baseada na nota do Enem.

Do total de vagas, 20% são reservadas para professores das redes públicas federal, estadual ou municipal. As demais vagas são destinadas ao público em geral, sendo que metade dessas vagas será reservada para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública.

Cursos e Modalidade do IFBA

Os cursos oferecidos pelo IFBA são na modalidade EaD, porém, serão realizadas atividades presenciais obrigatórias semanalmente, preferencialmente aos sábados ou domingos. Os polos de apoio presencial da UAB estão localizados em diversos municípios.

Para a licenciatura em Física, os polos estão situados nos municípios de Brumado, Dias D’Ávila, Juazeiro, Lauro de Freitas e Mata de São João. Já para a licenciatura em Matemática, os polos estão localizados em Dias D’Ávila, Euclides da Cunha, Paulo Afonso, Salvador e Seabra.

Objetivo dos Cursos do IFBA

O objetivo dos cursos de licenciatura em Física e Matemática do IFBA é formar professores nas duas áreas para atuarem na educação básica. Os cursos têm duração mínima de quatro anos.



A publicação do resultado preliminar da seleção está prevista para o dia 23 de agosto. O cronograma completo pode ser conferido no edital disponível no site do IFBA.

Expansão do IFBA

O IFBA tem planos de expansão para levar a formação técnica de institutos federais para bairros periféricos de Salvador, como Cajazeiras, Cabula e Pernambués. Além disso, há debates para a implantação da Universidade Federal da Chapada Diamantina, que seria um grande avanço para a região devido ao turismo e à agricultura familiar.

Esta é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no ensino superior e se tornar um professor. O IFBA oferece cursos de qualidade, com o benefício de serem realizados a distância, permitindo que o estudante faça seu próprio horário de estudos. Portanto, não perca essa chance e faça sua inscrição!