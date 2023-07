Oppenheimer apresentará cenas de sexo entre Cillian Murphy e Florence Pugh; que classificação será?

NNovos detalhes foram revelados sobre Oppenheimer, o tão esperado novo filme de Christopher Nolan sobre o “Pai da Bomba Atômica”. Um novo relatório anteviu algumas das cenas que Cillian Murphy e Florence Pugh terá no filme, que em breve chegará aos cinemas de todo o mundo.

Um novo relatório do The Guardian revelou detalhes sobre as cenas íntimas que Cillian Murphy e Florence Pugh filmaram para Oppenheimer. Como eles revelam, os atores têm “cenas estendidas de nudez total” no novo filme de Christopher Nolan.

No filme, Murphy interpreta J. Robert Oppenheimer, um físico considerado o homem responsável pelo desenvolvimento do Bomba atômica, enquanto Pugh é seu noivo, o psiquiatra Jean Tatlock. Aparentemente, o romance apaixonado que eles tiveram é uma parte crucial deste novo filme.

Que classificação ‘Oppenheimer’ recebeu e por quê?

A classificação que ‘Oppenheimer’ recebeu nos EUA é R, ou seja, qualquer pessoa maior de 17 anos acompanhada de um responsável ou adulto pode ver o filme.

“Um filme classificado como R, no julgamento do Conselho de Classificação, contém algum material adulto. Um filme classificado como R pode incluir temas adultos, atividade adulta, linguagem agressiva, violência intensa ou persistente, nudez sexualmente orientada, abuso de drogas ou outros elementos , portanto, os pais são aconselhados a levar esse critério muito a sério. Crianças menores de 17 anos não têm permissão para assistir a filmes censurados sozinhos sem um dos pais ou responsável adulto. Os pais são incentivados a aprender mais sobre filmes com classificação R para determinar sua adequação para seus filhos. Em geral, não é apropriado que os pais levem seus filhos com eles a filmes censurados”, afirma o aviso deste filme.