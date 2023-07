OralDents ABRE VAGAS de EMPREGO em MG e RJ

A OralDents, clínica que traz um novo conceito em Odontologia e tem o objetivo principal de cuidar da melhor forma possível do sorriso de seus clientes, está contratando novas pessoas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Sendo assim, confira quais são os postos de trabalho ofertados na companhia:

Auxiliar Administrativo – Poté – MG – Efetivo;

Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) – Poté – MG – Efetivo;

Coordenador (a) Geral – Poté – MG – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – Itaocara – RJ – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – Rio de Janeiro – Varre-Sai – RJ – Efetivo;

Supervisor (a) de Unidade – Poté – MG – Efetivo;

Supervisor (a) de Unidade – Carandaí – MG – Efetivo.

Mais sobre a OralDents

Sobre a OralDents, podemos frisar que, aliando conforto, tecnologia, técnicas avançadas e equipe qualificada, proporciona aos clientes excelência em tratamentos odontológicos, oferecendo uma excelente relação custo-benefício.

Além disso, a OralDents oferece soluções completas em tratamentos odontológicos com profissionais altamente qualificados em suas especialidades, como: Clínica Geral; Implantes Dentários; Aparelho Ortodôntico; Estética Bucal e Prótese dentária.

Por fim, seus colaboradores têm acesso a uma série de benefícios e vantagens, sem mensalidades ou anuidades, o paciente só paga pelos serviços que utilizar. Em parceria com sua empresa, oferece profissionais qualificados e clinicas bem estruturadas, proporciona conforto e qualidade no atendimento a seus colaboradores.

Como se candidatar em um dos cargos?

Bom, agora que as vagas da OralDents já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

