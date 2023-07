Orthopride tem 101 vagas de emprego abertas pelo Brasil

A Orthopride, uma das principais redes de clínicas odontológicas do Brasil, acaba de anunciar a abertura de diversas vagas de emprego em suas unidades distribuídas por todo o país. A empresa, conhecida por oferecer serviços ortodônticos de excelência e um atendimento de qualidade, está em busca de profissionais talentosos e comprometidos para integrarem sua equipe. Além disso, a Orthopride disponibiliza uma gama de benefícios atrativos e oportunidades de crescimento profissional.

Orthopride abre vagas de emprego pelo país

Ao fazer parte da equipe da Orthopride, os colaboradores têm acesso a um pacote de benefícios abrangente, que visa promover o bem-estar e a satisfação no ambiente de trabalho. Dentre os principais benefícios oferecidos estão:

Plano de saúde completo para o colaborador e seus dependentes, garantindo tranquilidade e segurança em questões de saúde.







Vale-alimentação para auxiliar nas despesas diárias com alimentação.







Programa de incentivo à educação e ao desenvolvimento profissional, visando a capacitação contínua dos colaboradores.







Oportunidades de crescimento e um plano de carreira bem estruturado, permitindo o desenvolvimento dentro da empresa.







Ambiente de trabalho moderno e equipado com tecnologia de ponta, proporcionando condições ideais para o desempenho das atividades.







Treinamentos e capacitações para aprimorar habilidades técnicas e comportamentais, valorizando o crescimento pessoal e profissional.







Participação nos lucros e resultados da empresa, compartilhando o sucesso com toda a equipe.







Flexibilidade de horário em algumas posições, permitindo maior conciliação entre vida pessoal e profissional.







Ambiente inclusivo e diversificado, promovendo a valorização da diversidade e a construção de uma cultura organizacional plural.







Programas de qualidade de vida e bem-estar para os colaboradores, visando o equilíbrio e a saúde física e mental.







Incentivo ao trabalho em equipe e à colaboração, estimulando um ambiente colaborativo e produtivo.







Reconhecimento e premiação por desempenho excepcional, valorizando o esforço e a dedicação dos colaboradores.







Convênios com instituições de ensino e parceiros comerciais, oferecendo descontos e vantagens exclusivas aos funcionários.







Participação em eventos e congressos da área de ortodontia, estimulando o aprendizado e a atualização constante.

Confira abaixo algumas das vagas de emprego atualmente disponíveis na Orthopride:

Ortodontista com experiência em casos complexos – São Paulo, SP.







Recepcionista bilíngue – Rio de Janeiro, RJ.







Técnico em Saúde Bucal – Belo Horizonte, MG.







Analista de Marketing Digital – Curitiba, PR.







Gerente de Unidade – Salvador, BA.







Auxiliar Administrativo – Porto Alegre, RS.







Técnico em Radiologia Odontológica – Fortaleza, CE.







Coordenador de Atendimento ao Cliente – Brasília, DF.







Supervisor de Vendas – Recife, PE.







Dentista Clínico Geral – Manaus, AM.







Analista de Recursos Humanos – Florianópolis, SC.







Protesista Dentário – São Luís, MA.







Estagiário de Design Gráfico – Campinas, SP.







Consultor Comercial – Goiânia, GO.

Como se candidatar

As vagas de emprego da Orthopride estão disponíveis no portal 123empregos, um dos principais sites de recrutamento e seleção do Brasil. Para se candidatar, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site 123empregos ;

;





No campo de busca, digite “Orthopride” e a cidade de interesse para encontrar as vagas disponíveis.







Clique na vaga desejada para obter mais detalhes sobre os requisitos e as responsabilidades da posição.







Caso atenda aos requisitos, clique no botão “Candidatar-se” e siga as instruções para preencher o formulário de candidatura.







Anexe o seu currículo atualizado e outros documentos solicitados, se necessário.







Aguarde o contato da equipe de recrutamento da Orthopride para dar continuidade ao processo seletivo.

Sobre a Orthopride



Fundada em 2002, a Orthopride tem como missão proporcionar sorrisos mais bonitos e saudáveis aos seus pacientes, por meio de tratamentos ortodônticos de qualidade e um atendimento humanizado. Com um crescimento sólido ao longo dos anos, a empresa conta hoje com mais de 100 unidades em diversas regiões do Brasil.

Além do compromisso com a excelência técnica, a companhia valoriza o desenvolvimento de seus colaboradores e busca constantemente proporcionar um ambiente de trabalho motivador e acolhedor. Com a abertura de novas vagas, a empresa reforça seu comprometimento em oferecer oportunidades de crescimento para profissionais engajados e talentosos que desejam fazer parte de uma equipe apaixonada por transformar sorrisos e levar bem-estar aos pacientes em todo o território nacional.

