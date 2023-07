Os 5 melhores monitores de estúdio para produção musical em 2023

Um som claro e sem distorção é necessário se você for um produtor musical, seja iniciante ou avançado. Portanto, ter os melhores monitores de estúdio é obrigatório para aumentar a produtividade e produzir as melhores batidas.

Mas encontrar os melhores monitores de estúdio para produção musical dá muito trabalho, pois existem muitos monitores de estúdio disponíveis no mercado. Para facilitar, compilamos uma lista com os 5 melhores monitores de estúdio para produção musical que você pode adquirir hoje sem preocupações.

Principais monitores de estúdio de baixo custo para produtores musicais em 2023

A lista abaixo contém monitores de todos os segmentos de preço para que você possa escolhê-los de acordo com seu orçamento-

1. Edifier R1280DBs

O Edifier R1280DBs é um dos melhores monitores de estúdio para produção musical e o primeiro da lista por seu design elegante e versatilidade de saída de som.

Suas laterais são em grão de madeira, e outra parte em plástico cinza, proporcionando uma experiência premium. Certamente irá adicionar um toque diferente à decoração do seu estúdio.

Este par tem 42W de potência contínua sem distorções para encher sua sala com um som de ótima qualidade, pois quando o baixo aparece na música, os médios graves criam um equilíbrio entre as notas. Possui um tweeter de cúpula de seda de 13 mm e unidades de subwoofer de 4 polegadas para aprimorar sua experiência de audição.

Você pode conectar esses monitores usando qualquer um de seus telefones, tablet ou laptop usando Bluetooth 5.0, o que sugere que a qualidade do som não será comprometida mesmo em volumes mais altos.

Outra vantagem dos Edifier R1280DBs é a grade de malha destacável que protege contra poeira e simplifica a limpeza.

2. JBL Profissional 1 Série 104

O segundo melhor monitor de estúdio para produção musical é o JBL Professional 1 Series 104 best compact, com formato oval que proporciona um visual único e cool.

Este monitor possui três configurações de controle funcional na parte frontal; um é para AUX, um para fones de ouvido e outro para controle de volume, o que ajuda você a se acostumar rapidamente com esses dois.

A série JBL Professional 1 Series 104 é vendida como um par e possui um driver HF coaxial de 4,5 polegadas e um driver HF de domo macio de 0,75 polegadas e fornece amplificação Classe D de 60 watts (30 watts distribuídos para cada um) capaz de proporcionar uma ótima experiência de audição.

Este par é compatível com quase todos os dispositivos, como computadores, laptops e telefones, para que você possa usá-lo para produção musical e também para outros usuários.

A única desvantagem deste monitor é que ele não possui graves fortes em alguns gêneros como o Rock, mas sem dúvida oferece boa qualidade de som.

3. KRK Clássico 5

O KRK Classic 5 é o próximo da minha lista dos melhores monitores de estúdio para produção musical. Tem um design único com amarelo no meio que o diferencia do resto da lista.

Os cones de base de 5 polegadas sob os tweeters pretos dão uma aparência de monitor adequada, o que torna a configuração do seu estúdio legal.

Você obtém controle de alta e baixa frequência que oferece a mesma experiência de som cativante em qualquer ambiente. Além desse recurso, ele possui um amplificador classe A/B, oferecendo aos usuários amplo headroom e baixa distorção.

O tweeter de domo macio é bem otimizado com guias de onda, fornecendo uma saída suave que pode ser aprimorada para 35kHz.

Uma de suas falhas é o controle LF que às vezes não funciona para muitos usuários, e isso é sem dúvida uma preocupação; no entanto, é capaz de fornecer batidas precisas que o ajudarão na produção musical.

4. PreSonus Eris E3.5

PreSonus Eris E3.5 é o próximo na minha lista e pode ser considerado o melhor se você estiver com um orçamento comparativamente baixo e tiver um pequeno estúdio.

Você encontrará muitas versões diferentes deste monitor, como com fio e Bluetooth, e o preço varia de acordo com sua seleção.

Ele tem um driver composto de tecido de 3,5 polegadas produz um baixo muito poderoso e forte e oferece qualidade de som precisa.

O tweeter de domo de seda de 1” pode remover a aspereza da sua música e fornecer som balanceado de alta frequência, e este monitor também vem com ajuste acústico para uma qualidade de som nítida em qualquer ambiente em que você esteja.

Além desses recursos, ele possui uma amplificação de classe AB de 50 watts que oferece excelente volume e headroom para atender às suas necessidades de produção musical.

Alguns usuários relataram que ele emite zumbidos constantes que certamente serão irritantes. No entanto, esse problema ocorre apenas com algumas peças; você pode devolvê-los ou substituí-los por um novo dentro do período de garantia.

5. Série Mackie CR5-X

Por último, mas não menos importante, na lista dos melhores monitores de estúdio está o Mackie CR5-X Series, que possui um design elegante e uma borda verde que diferencia seu visual dos demais.

Este par de monitores possui woofers de 5 polegadas e tweeters de 0,75 polegadas na parte frontal e um controle de volume que você pode usar para ajustar o volume ao nível necessário.

Eles têm amplificação de som de 80 watts e podem fornecer som estéreo limpo e articulado em qualquer lugar, e certamente aumentarão sua produtividade.

O nível de frequência neste par de monitores é bem equilibrado de 69 hertz a 20 kHz, o que proporciona uma experiência de audição suave em qualquer lugar.

Você obtém uma ampla gama de opções de produtos de 3 a 8 polegadas e pode escolher qualquer um dependendo de suas necessidades.

A melhor parte deste monitor é sua aparência atraente, excelente qualidade de construção e preço acessível.

A desvantagem que muitos usuários relataram é que a funcionalidade Bluetooth não é bem otimizada, resultando em conexões às vezes com falha.

Conclusão

Então, esses foram alguns dos melhores monitores de estúdio para produção musical em 2023. Esperamos que você tenha encontrado o mais adequado para você. Informe-nos qual produto você escolherá na lista acima.

