Os Bella Twins dão sua bênção aos gêmeos Cavinder para ingressar na WWE após a decisão de aposentadoria

Tele gêmeos cavinder parecem ter a bênção de dois agora ex- WWE superestrelas antes de sua esperada mudança para a indústria do entretenimento de luta livre.

O Bella Gêmeas confirmaram oficialmente sua aposentadoria da WWE após 15 anos no negócio. A dupla, nomeada Brie e Nikkifizeram sua estreia em 2008 e ganharam três WWE Divas Championships, bem como quatro Slammy Awards.

Depois de ser introduzido no Hall da Fama da WWE em 2020, a dupla decidiu encerrar o dia aos 39 anos. No entanto, eles já podem ter encontrado seu substituto, com os gêmeos Cavinder sendo sugeridos para entrar na WWE.

Os ex-jogadores de basquete da Universidade de Miami assinaram acordos “Next in Line” com a WWE em 2021, o que significa que uma mudança para a indústria do entretenimento sempre foi provável em algum momento.

Haley e Hanna Cavinder tornaram-se estrelas do TikTok durante seus dias de faculdade, enquanto também competiam no basquete.

A especulação tem aumentado em torno de uma possível mudança para a WWE e, no fim de semana, a dupla foi capturada em um vídeo com as Bella Twins no ESPY Awards da ESPN.

“Quando as Bella Twins passaram a tocha para nós”, escreveram como legenda de um vídeo dos dois pares de gêmeos dançando juntos.

Em seu próprio post, as Bella Twins escreveram: “Problemas duplos x 2”.

A referência de “passar a tocha” faz com que os fãs acreditem plenamente que os Cavinders estão a um passo de lançar suas carreiras na WWE, especialmente com os acordos “Próximos da fila” já em vigor.

Bella Twins confirma mudança de nome

Com a luta livre no espelho retrovisor, as Bella Twins lançaram agora o “The Nikki & Brie Show” no Sirius XM.

Mas com isso, eles confirmaram que gostariam de voltar a usar seus sobrenomes de nascimento originais.

“Hoje somos oficialmente daqui em diante, as gêmeas Garcia, Brie e Nikki Garcia”, disse Nikki.

Ela acrescentou ao abordar a aposentadoria dela e de sua irmã: “Faremos 40 anos em novembro, somos mães, empresárias, produtoras executivas, estamos estrelando agora, estamos apresentando shows.”