Os cinco feitos que Djokovic está perseguindo em Wimbledon

As Wimbledon começa, Novak Djokovic é o principal candidato ao título, entrando neste torneio com o objetivo de somar o seu oitavo Wimbledon à sua lista de honras, o que o colocaria ao nível do mestre do All-England Club, Roger Federer.

Ele chega com apenas uma partida disputada na grama, na exibição de Hurlingham, mas já conquistou os dois Grand Slams disputados nesta temporada, o Aberto da Austrália e Roland.Garros.

Djokovic come grama para provar que quer vencer Wimbledon novamente

Há também cinco desafios principais para o sérvio considerar nas próximas duas semanas.

Djokovic e seu recorde na grama

Djokovic tem um saldo de 86 vitórias para 10 derrotas no major britânico. É mais do que os 85 que o resto dos tenistas do top 20 do Ranking ATP conseguiram.

Entre os 20 primeiros do circuito, Karen Khachanov é o segundo com melhores números e, mas com apenas 11 vitórias, está longe de ficar atrás do maior vencedor do Grand Slam.

A eficácia do sérvio é medida por 89,6 por cento das partidas vencidas em Wimbledon, um valor muito superior em contraste com os 56,3 por cento dos outros 19 do top 20.

Ele é absolutamente infalível desde 2017 na grama de Wimbledon. Naquela temporada, ele teve que se aposentar devido a uma lesão nas quartas de final contra Tomas Berdych.

A um passo de ser o mestre da quadra de grama

Roger Federer aposentado com oito títulos de Wimbledon em seu nome.

Agora, Djokovic tem sete e mais um o levaria a igualar-se ao tenista com mais distinções no relvado mais importante do circuito ATP.

Wimbledon é o segundo torneio em que tem mais coroas, atrás apenas dos 10 da Austrália.

três vezes três

três vezes tem Djokovic venceu três dos quatro majors nesta temporada. Esta poderá ser a quarta vez, mérito que só lhe pode ser atribuído no sorteio masculino.

O jogador de Belgrado vem de vitórias na Austrália e em Paris e esta seria a segunda vez que conquista os três primeiros Grand Slams do ano.

Este ano, ele pretende fechar a temporada com quatro majors.

Cinco coroas consecutivas

Bjorn Borg (1976-80) e Roger Federer (2003-07) são os únicos dois jogadores da Era Aberta que ficaram invictos em cinco torneios consecutivos de Wimbledon.

Djokovic nunca juntou cinco troféus no mesmo Grand Slam, no entanto, nos últimos quatro anos, o título foi para o sérvio, então ele agora pode ingressar no seleto clube britânico de Grand Slam de Borg e Federer.

12 majors em seus 30 anos

O jogador de 36 anos ganhou 11 Grand Slams desde que entrou na casa dos 30. Apenas cinco jogadores na história do tênis conseguiram levantar pelo menos 12 majors nesta condição.

Seu rival mais próximo na batalha por esta coroa é Rafael Nadaljá que ele ganhou oito títulos de Grand Slam após completar 30 anos.