Os Estados Unidos desaprovam o príncipe William: o príncipe Harry é o favorito deles, apesar dos problemas

As memórias do príncipe Harry continham várias revelações chocantes, incluindo detalhes sobre a perda de sua virgindade com uma mulher mais velha e brigas físicas com seu irmão, Príncipe Williamsobre seu relacionamento com Meghan Markle.

De acordo com dados do YouGov citados pela Newsweek, atormentarque renunciou ao seu cargo real oficial em 2020 junto com Meghan Markle, conquistou o favor de 48% dos americanos no segundo trimestre deste ano, enquanto 24% expressaram desaprovação.

Isso resultou em um índice de aprovação líquida de +24 para o príncipe exilado.

Príncipe Williampor outro lado, foi apreciado por 43% dos participantes da pesquisa, mas recebeu uma resposta fria de 21%, resultando em uma classificação líquida de +22.

Kate Middleton, no entanto, teve um desempenho melhor do que o marido e o cunhado, pois recebeu 46% de aprovação, com apenas 11% expressando desaprovação. Isso deu a ela uma classificação líquida de +35.

Más notícias para Meghan

Em contraste, Meghan recebeu a resposta menos favorável, com apenas 40% de seu país expressando sentimentos positivos em relação à ex-atriz.

Um percentual significativo de 23 por cento deu críticas negativas, levando a uma classificação líquida modesta de +17.

Os dados da pesquisa são baseados em aproximadamente 1.500 entrevistas realizadas entre abril e junho.

Essas descobertas fornecem um impulso para Príncipe Harrycuja popularidade teria diminuído após o lançamento de seu livro de memórias “Spare” em janeiro, conforme relatado pela Newsweek.