Os preços dos ingressos aumentam para a estreia de Victor Wembanyama na Summer League em Las Vegas

O Victor Wembanyama efeito é real – a perspectiva mais sensacionalista desde Lebron James não está apenas gerando um aumento nas vendas de ingressos da temporada regular… os fãs estão pagando muito dinheiro para dar uma olhada no fenômeno de 7’5″ na SUMMER LEAGUE!

Wemby – que ficou de fora dos jogos da Sacramento Summer League no início desta semana – deve fazer sua estreia na NBA na Las Vegas Summer League na sexta-feira contra o Charlotte Hornets.

A revendedora de ingressos Gametime, especializada em tix de última hora, ordenou TMZ Sports eles estão vendo uma “enorme demanda por ingressos” … e estão comprando significativamente mais do que outros jogos da liga de verão.

“Os assentos com preços mais altos custam US $ 617 por assento”, disse um porta-voz da Gametime.

Provavelmente não deveria ser uma surpresa … o hype em torno do candidato de 19 anos, que se tornou o primeiro jogador nascido na França a ser escolhido primeiro no geral, tem sido insano.

“Sua habilidade de colocar a bola no chão, arremessar saltos para trás no poste, 3s para trás, 3s para pegar e atirar, chutes de bloqueio. Ele é com certeza um talento geracional.”